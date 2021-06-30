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Путин: Ну что говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне?

Среда, 30 июня 2021, 13:08
Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку "вопросы Украины решаются в Вашингтоне".

Источник: Путин во время прямой линии 30 июня

Прямая речь: "Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать?".

Детали: При этом он добавил, что не отказывается "от встреч подобного рода – надо только понять, о чем говорить".

Отвечая на вопрос, почему Украины нет в списке "недружественных" странах, Путин сказал, что он не считает, что украинский народ недружественный.

Президента РФ традиционно заявил, что, по его мнению, "украинцы и русские вообще один народ", а "руководство Украины сегодняшнее явно недружественное".  

Предыстория:

Ирина Балачук, УП
Темы: ПутинЗеленский


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