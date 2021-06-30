Путин: Ну что говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне?
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку "вопросы Украины решаются в Вашингтоне".
Источник: Путин во время прямой линии 30 июня
Прямая речь: "Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать?".
Детали: При этом он добавил, что не отказывается "от встреч подобного рода – надо только понять, о чем говорить".
Отвечая на вопрос, почему Украины нет в списке "недружественных" странах, Путин сказал, что он не считает, что украинский народ недружественный.
Президента РФ традиционно заявил, что, по его мнению, "украинцы и русские вообще один народ", а "руководство Украины сегодняшнее явно недружественное".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.
- Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса. Он настаивает на том, что Киев должен вести переговоры с руководителями так называемых "республик".
- 26 квітня Зеленський висловив переконання, що зустріч із Путіним відбудеться. Місце такої двосторонньої зустрічі його не дуже хвилювало. Офіс президента обговорював як можливі майданчики для переговорів із президентом РФ і Ватикан, і Туреччину, Ізраїль та Австрію.
- 30 квітня у Кремлі заявили, що жодних конкретних пропозицій щодо зустрічі Зеленського і Путіна їм не надходило. Речник Путіна також наголошував, що про Донбас мова йти не може.