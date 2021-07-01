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Песков: "В Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть"

Четверг, 1 июля 2021, 15:22

Спикер президента России Владимира Путина заявил, что в Украине молодежь воспитывают в духе ненависти к РФ, но в Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу", российское издание ТАСС

Прямая речь: "Трагедия заключается в том, что в Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть, и в итоге эта ненависть будет разрушительной для самой страны".

Детали: По его словам, в Украине молодое поколение "воспитывается в духе ненависти к России, в духе ненависти к русским" и это, по мнению Пескова, "большая трагедия" для Украины.

Предыстория: 

  • 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который  "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что иницированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Темы: РосcияУкраинаукраинцы


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