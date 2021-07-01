Песков: "В Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть"

Спикер президента России Владимира Путина заявил, что в Украине молодежь воспитывают в духе ненависти к РФ, но в Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу", российское издание ТАСС

Прямая речь: "Трагедия заключается в том, что в Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть, и в итоге эта ненависть будет разрушительной для самой страны".

Детали: По его словам, в Украине молодое поколение "воспитывается в духе ненависти к России, в духе ненависти к русским" и это, по мнению Пескова, "большая трагедия" для Украины.

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