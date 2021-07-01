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Тимошенко рассмешила Раду заявлением о себе и олигархах

Четверг, 1 июля 2021, 18:01

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила в Верховной Раде, что ее трудно назвать человеком, который за олигархов. Депутаты мгновенно отреагировали взрывом смеха.

Источник: внеочередное заседание парламента

Детали: Выступление Тимошенко происходило в рамках рассмотрения законопроекта 5599 президента Владимира Зеленского о деолигархизации в Украине.

"Честно говоря, меня трудно обвинить в том, что я где-то там за олигархов. Я единственный политик, которого...", - начала она, но вынуждена была прервать речь, поскольку Рада взорвалась смехом и овациями.

"Я рада, что вам это нравится. Я очень рада, что вы сейчас так это встречаете, но я хочу вам сказать, что я единственный политик, которого именно олигархи бросали в тюрьму. А в то время, когда я была в в тюрьме по их решению, "95-й квартал" выполнял на корпоративах у олигархов за деньги такие номера, как игра на рояле", - все же завершила Тимошенко.

Сам законопроект лидер "Батькивщины" назвала "трэшем" и попыткой легализовать олигархов в Украине, а предусмотренные им наказания для олигархов - смешными.

Предыстория: 2 июня Зеленский подал в Раду законопроект о деолигархизации. Он предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям: участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ, является конечным контроллером предприятия и имеет активов, более чем на 1 млн прожиточных минимумов.

Лицам, признанным олигархами, запретят поддерживать деньгами политические партии и покупать объекты большой приватизации.

Позднее "Европейская солидарность" вместе с "Батькивщиной" и "Голосом" подали альтернативный проект.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ТимошенкоолигархиВерховная Радакурьез


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