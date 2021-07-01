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17 нарушений "тишины" за день на востоке Украины, над Луганщиной летал "Орлан-10"

Четверг, 1 июля 2021, 21:41

С начала суток 1 июля до 17:00 на востоке Украины было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных России.

Источник: вечерняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил 

Детали: У Широкино вооруженные формирования РФ дважды обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов, один украинский военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. Состояние раненого – средней тяжести.

В направлении населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также, оккупанты совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Зайцево российские оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Опытного враг открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Талаковки оккупанты применили минометы 120-го калибра.

В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российские наемники применили минометы 120-го калибра.

На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

Темы: ООСДонбассбоевые действия
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