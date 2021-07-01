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Не только "департамент войны": у Мамедова забрали доступ к гостайне

Четверг, 1 июля 2021, 22:00
Не только департамент войны: у Мамедова забрали доступ к гостайне

Заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова лишили доступа к государственной тайне вслед за тем, как у него забрали руководство Департаментом надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Источник: журналистка и правозащитница Ольга Решетилова в Facebook и собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным Решетиловой, "сегодня Максим Якубовский подписал приказ о прекращении доступа к государственной тайне Гюндуза Мамедова".

Эту информацию подтвердил источник УП.

По информации Решетиловой, попытка устранить Мамедова может быть связана с тем, что 17 июля будет годовщина крушения боинга МН17, а он возглавляет следственную группу от Украины в Joint Investigation Team.

"Один заместитель Венедиктовой лишает другого заместителя доступа к государственной тайне. По совершенно надуманным причинам. Очевидно, что это вполне может быть основанием для увольнения Мамедова", – отметила Решетилова.

Тем временем ряд правозащитных организаций обнародовали письмо в посольствам и международным организациям по поводу того, что генпрокурор Ирина Венедиктова сначала передала Департамент надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, от Гюндуза Мамедова к Максиму Якубовскому, а уже на следующий день забрала его под свое руководство.

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Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораMH17Венедиктова
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