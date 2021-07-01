Передумала: Венедиктова забрала себе "Департамент войны"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова через день после передачи Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта своему заместителю Максиму Якубовскому забрала его под свое руководство.

Источник: изменения в приказ "О распределении обязанностей между руководством Офиса Генерального прокурора" от 30.06.

Детали: Как говорится в изменениях к соответствующему приказу она поручила забрать этот департамент в Якубовского и включить его в сферу ответственности генерального прокурора.

Что предшествовало: 29 июня новым руководителем Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта стал Максим Якубовский вместо Гюндуза Мамедова. Якубовский к работе в органах прокуратуры работал в "Украинском выборе" Виктора Медведчука.

Почему это важно: Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта представляют обвинения по делам о преступлениях совершенных на Донбассе и в оккупированному Крыму.

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Напомним: