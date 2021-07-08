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Лазером вратарю в глаза: УЕФА расследует выходки фанатов на матче Англия-Дания

Четверг, 8 июля 2021, 15:50
walesonline.co.uk

Союз европейских футбольных ассоциаций выдвинул три обвинения против сборной Англии после полуфинала "Евро-2020", который англичане сыграли с датчанами 7 июля.

Источник: Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)

Детали: После матча, в котором Англия обыграла Данию в овертайме со счетом 2:1 и прошла в финал "Евро-2020", открыто дисциплинарное производство.

Сборные Англии и Дании играли на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Обвинения против Футбольной ассоциации Англии состоят в следующем:

  • Использование лазерной указки ее фанатами – статья 16 (2) (d) Дисциплинарного регламента (DR) УЕФА.
  • Нарушение правопорядка, устроенное фанатами во время исполнения государственного гимна – статья 16 (2) (g) DR.
  • Зажигание фейерверков английскими фанатами – статья 16 (2) (c) DR.

Перед началом игры трибуны "Уэмбли" освистали гимн Дании (англичане делали так и перед играми с шотландцами и немцами).

Затем английские фанаты использовали на стадионе пиротехнику, что запрещено. 

А во время ключевого пенальти капитана сборной Англии Гарри Кейна на 104 минуте матча фанаты светили лазерной указкой в лицо и глаза датскому голкиперу Касперу Шмейхелю. Это было зафиксировано во время трансляции матча.

Дело рассмотрит Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB).

Напомним: 7 июля был сыгран второй полуфинальный матч "Евро-2020", Англия обошла Данию. Первый тайм сборные прошли со счетом 1:1 (при этом засчитан автогол датчан), во втором тайме голов не было, а в дополнительное время благодаря пенальти хозяева стадиона прошли в финал. 

В финале Англия встретится с Италией: матч пройдет в воскресенье, 11 июля, на "Уэмбли" (Лондон). 

Алена Рощенко, УП
Темы: Евро-2020футболспорт
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