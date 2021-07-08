Лазером вратарю в глаза: УЕФА расследует выходки фанатов на матче Англия-Дания
Союз европейских футбольных ассоциаций выдвинул три обвинения против сборной Англии после полуфинала "Евро-2020", который англичане сыграли с датчанами 7 июля.
Источник: Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
Детали: После матча, в котором Англия обыграла Данию в овертайме со счетом 2:1 и прошла в финал "Евро-2020", открыто дисциплинарное производство.
Сборные Англии и Дании играли на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Обвинения против Футбольной ассоциации Англии состоят в следующем:
- Использование лазерной указки ее фанатами – статья 16 (2) (d) Дисциплинарного регламента (DR) УЕФА.
- Нарушение правопорядка, устроенное фанатами во время исполнения государственного гимна – статья 16 (2) (g) DR.
- Зажигание фейерверков английскими фанатами – статья 16 (2) (c) DR.
Перед началом игры трибуны "Уэмбли" освистали гимн Дании (англичане делали так и перед играми с шотландцами и немцами).
Затем английские фанаты использовали на стадионе пиротехнику, что запрещено.
А во время ключевого пенальти капитана сборной Англии Гарри Кейна на 104 минуте матча фанаты светили лазерной указкой в лицо и глаза датскому голкиперу Касперу Шмейхелю. Это было зафиксировано во время трансляции матча.
Дело рассмотрит Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB).
Напомним: 7 июля был сыгран второй полуфинальный матч "Евро-2020", Англия обошла Данию. Первый тайм сборные прошли со счетом 1:1 (при этом засчитан автогол датчан), во втором тайме голов не было, а в дополнительное время благодаря пенальти хозяева стадиона прошли в финал.
В финале Англия встретится с Италией: матч пройдет в воскресенье, 11 июля, на "Уэмбли" (Лондон).