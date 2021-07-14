Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ зовет на допрос 5 нардепов по делу "Харьковских соглашений"

Среда, 14 июля 2021, 13:46

Служба безопасности Украины вызвала на допрос 5 народных депутатов по так называемому делу "Харьковских соглашений".

Источник: сообщение СБУ, пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Прямая речь Дегтяренко: "Указанные граждане Украины были вызваны на допрос по так называемому делу "Харьковских соглашений". Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ. Больше деталей разглашать не можем".

Детали: Согласно информации на сайте СБУ на допрос вызвали Юрия Бойко (ОПЗЖ), Виталия Борта (ОПЗЖ), Сергея Ларина (ОПЗЖ), Игоря Палицу (За будущее) и Дмитрия Шпенова (внефракционный).

Все они также были нардепами в 2010 году, когда Рада ратифицировала "Харьковские соглашения".

Нардепов вызывают на допрос с 19 по 21 июля.

Предыстория:

  • В 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.
  • На рассмотрение парламента ратификация "Харьковских соглашений" было вынесено 27 апреля 2010 года, и это заседание стало одним из самых скандальных в украинской истории.
  • 11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, было ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году "Харьковских соглашений".

Темы: СБУХарьковские соглашения
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Талибан" поднял флаг над пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном

фотоВенедиктова вызвала Тупицкого в ОГП, чтобы вручить подозрение – адвокат

Олимпиада в Токио: из-за COVID изменили правила награждения призеров

Украина разочарована решением суда Грузии заключить в тюрьму двух украинцев

Новости 14 июля: отмена указа Зеленского, закон о языке теперь конституционный

Праздник 14 октября переименовали в "День защитников и защитниц"

Все новости...
СБУ
СБУ открыла более 23 тысяч дел относительно военной агрессии РФ – Баканов
Подготовка убийства "правой руки" Баканова: Расюк пошел на сделку и получил условное
На Кировоградщине задержали украинца, который шпионил для России - СБУ
Последние новости
03:50
Еврокомиссия представила план борьбы с климатическими изменениями
03:08
Штаты осудили преследования правозащитников в Беларуси
02:31
В Грузии ослеп на один глаз оператор, избитый во время акции против ЛГБТ-марша
01:47
Из-за нарушений при транспортировке на Харьковщине испортились более 9 тысяч вакцин Pfizer
01:25
Британия зафиксировала новый максимум заражений коронавирусом с января
00:57
В Афинах тысячи людей вышли на акцию протеста против COVID-вакцинации
00:18
"Талибан" поднял флаг над пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном
23:44
фотоВенедиктова вызвала Тупицкого в ОГП, чтобы вручить подозрение – адвокат
23:10
фото, видеоГуляли свадьбу: под Одессой мужчины стреляли из автомата, полиция провела спецоперацию
22:40
Латвия планирует обязательную вакцинацию для ряда профессий
Все новости...