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СБУ зовет на допрос 5 нардепов по делу "Харьковских соглашений"

Среда, 14 июля 2021, 13:46
СБУ зовет на допрос 5 нардепов по делу Харьковских соглашений

Служба безопасности Украины вызвала на допрос 5 народных депутатов по так называемому делу "Харьковских соглашений".

Источник: сообщение СБУ, пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Прямая речь Дегтяренко: "Указанные граждане Украины были вызваны на допрос по так называемому делу "Харьковских соглашений". Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ. Больше деталей разглашать не можем".

Детали: Согласно информации на сайте СБУ на допрос вызвали Юрия Бойко (ОПЗЖ), Виталия Борта (ОПЗЖ), Сергея Ларина (ОПЗЖ), Игоря Палицу (За будущее) и Дмитрия Шпенова (внефракционный).

Все они также были нардепами в 2010 году, когда Рада ратифицировала "Харьковские соглашения".

Нардепов вызывают на допрос с 19 по 21 июля.

Предыстория:

  • В 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.
  • На рассмотрение парламента ратификация "Харьковских соглашений" было вынесено 27 апреля 2010 года, и это заседание стало одним из самых скандальных в украинской истории.
  • 11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, было ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году "Харьковских соглашений".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУХарьковские соглашения
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