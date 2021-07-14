СБУ зовет на допрос 5 нардепов по делу "Харьковских соглашений"

Служба безопасности Украины вызвала на допрос 5 народных депутатов по так называемому делу "Харьковских соглашений".

Источник: сообщение СБУ, пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Прямая речь Дегтяренко: "Указанные граждане Украины были вызваны на допрос по так называемому делу "Харьковских соглашений". Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ. Больше деталей разглашать не можем".

Детали: Согласно информации на сайте СБУ на допрос вызвали Юрия Бойко (ОПЗЖ), Виталия Борта (ОПЗЖ), Сергея Ларина (ОПЗЖ), Игоря Палицу (За будущее) и Дмитрия Шпенова (внефракционный).

Все они также были нардепами в 2010 году, когда Рада ратифицировала "Харьковские соглашения".

Нардепов вызывают на допрос с 19 по 21 июля.

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