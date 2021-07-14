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СБУ кличе на допит 5 нардепів у справі "Харківських угод"

Середа, 14 липня 2021, 13:46

Служба безпеки України викликала на допит 5 народних депутатів у так званій справі "Харківських угод".

Джерело: повідомлення СБУ, речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі УП

Пряма мова Дехтяренка: "Вказані громадяни України були викликані на допит у так званій справі "Харківських угод". Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ. Більше деталей розголошувати не можемо".

Деталі: Згідно з інформацією на сайті СБУ на допит викликали Юрія Бойка (ОПЗЖ), Віталія Борта (ОПЗЖ), Сергія Ларіна (ОПЗЖ), Ігоря Палицю (За майбутнє) і Дмитра Шпенова (позафракційний).

Усі вони також були нардепами у 2010 році, коли Рада ратифікувала "Харківські угоди".

Нардепів викликають на допит з 19 по 21 липня.

Передісторія:

  • У 2010 році тодішні президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали у Харкові угоду, яка передбачала, що Україна фактично здає Крим в безстрокову оренду Чорноморському флоту РФ, за що Москва давала Києву 100 доларів знижки на газ.
  • На розгляд парламенту (6 скликання) ратифікація "Харківських угод" була винесена 27 квітня 2010-го, і це засідання стало одним із найскандальніших в українській історії.
  • 11 березня Рада національної безпеки і оборони доручила перевірити чи було державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами у 2010 році "Харківських угод".

Теми: СБУХарківські угоди


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