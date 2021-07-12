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СНБО проведет на этой неделе выездное заседание, Данилов обещает "определенные новости"

Понедельник, 12 июля 2021, 18:10
СНБО проведет на этой неделе выездное заседание, Данилов обещает определенные новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на этой неделе СНБО планирует провести выездное заседание.

Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует Данилова

Прямая речь: "На эту пятницу Зеленский принял решение о проведении Совета национальной безопасности и обороны, оно будет проведено в одном из областных центров. Где именно это будет происходить, это будет ясно завтра".

Детали: Данилов рассказал, что повестка дня уже есть и будут "рассматриваться вопрос национальной безопасности, вопросы, касающиеся недр, вопрос санкций политики".

Отвечая на вопрос о том, когда СНБО будет готова объявить список олигархов, он сказал: "Давайте дождемся заседания в пятницу, я думаю, что вы услышите определенные новости по этому поводу".

Предыстория:

  • 7 июля Совет национальной безопасности и обороны ввела в действие санкции против 100 украинцев, находящихся под санкциями Министерства финансов США.
  • 4 июня Данилов заявил, что СБУ проверит 134 гражданина Украины, которые находятся под санкциями США.

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Темы: ДаниловСНБО
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