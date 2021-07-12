СНБО проведет на этой неделе выездное заседание, Данилов обещает "определенные новости"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на этой неделе СНБО планирует провести выездное заседание.

Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует Данилова

Прямая речь: "На эту пятницу Зеленский принял решение о проведении Совета национальной безопасности и обороны, оно будет проведено в одном из областных центров. Где именно это будет происходить, это будет ясно завтра".

Детали: Данилов рассказал, что повестка дня уже есть и будут "рассматриваться вопрос национальной безопасности, вопросы, касающиеся недр, вопрос санкций политики".

Отвечая на вопрос о том, когда СНБО будет готова объявить список олигархов, он сказал: "Давайте дождемся заседания в пятницу, я думаю, что вы услышите определенные новости по этому поводу".

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