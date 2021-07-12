Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СНБО проведет на этой неделе выездное заседание, Данилов обещает "определенные новости"

Понедельник, 12 июля 2021, 18:10

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на этой неделе СНБО планирует провести выездное заседание.

Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует Данилова

Прямая речь: "На эту пятницу Зеленский принял решение о проведении Совета национальной безопасности и обороны, оно будет проведено в одном из областных центров. Где именно это будет происходить, это будет ясно завтра".

Детали: Данилов рассказал, что повестка дня уже есть и будут "рассматриваться вопрос национальной безопасности, вопросы, касающиеся недр, вопрос санкций политики".

Отвечая на вопрос о том, когда СНБО будет готова объявить список олигархов, он сказал: "Давайте дождемся заседания в пятницу, я думаю, что вы услышите определенные новости по этому поводу".

Предыстория:

  • 7 июля Совет национальной безопасности и обороны ввела в действие санкции против 100 украинцев, находящихся под санкциями Министерства финансов США.
  • 4 июня Данилов заявил, что СБУ проверит 134 гражданина Украины, которые находятся под санкциями США.

Темы: ДаниловСНБО
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: встреча Меркель и Зеленского, статья Путина

Индонезия стала лидером в мире по распространенности COVID-19

В ВОЗ посоветовали не смешивать вакцины против COVID-19

В США к вакцине J&J добавили предупреждение о редком синдроме

Встреча Зеленского и Меркель завершилась

Меркель выступает за имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство

Все новости...
Данилов
Данилов: Санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме
"Не думаю, что наличие ПДЧ остановило бы россиян" – посол Германии на претензии Данилова
"Это месть Данилова": Фукс намерен идти в суд из-за санкций
Последние новости
09:17
Официальный курс: гривня укрепилась
09:08
Гимнаста Верняева дисквалифицировали – он не поедет на Олимпиаду в Токио
08:53
Правительство Чехии поддержало проект, предусматривающий компенсацию за взрывы в Врбетице
08:46
83 тысячи прививок за день: после выходных темп вакцинации восстанавливается
08:35
Франция и Греция сделали обязательной вакцинацию медицинских работников
08:22
481 больной украинец и 249 госпитализированных –суточная статистика COVID
08:00
Главные новости понедельника и ночи: встреча Меркель и Зеленского, статья Путина
07:10
Обвал у Майами: число погибших возросло до 94
06:11
Индонезия стала лидером в мире по распространенности COVID-19
05:24
За год количество нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву выросло в 22 раза
Все новости...