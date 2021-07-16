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В Раде заблокировали подписание закона о реформе ВСП

Пятница, 16 июля 2021, 12:11

Народные депутаты зарегистрировали 4 проекта постановлений, которые блокируют подписание закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельность дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (законопроект №5068).

Источник: "Интерфакс-Украина

Детали: Согласно информации на сайте парламента, авторами этих проектов постановлений выступили члены фракций "Батькивщины", "Оппозиционной платформы– За жизнь" и группы "Довира".

Согласно Регламенту работы Рады спикер не может подписать принятый закон и передать его на подпись президенту до рассмотрения этих проектов постановлений в зале заседаний.

Напомним: 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5068.

Этот закон вносит изменения в законы "О регламенте Верховной Рады Украины" и "О высшем совете правосудия" и определить создание Этического совета, члены которого будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Согласно закону, в первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, которые в соответствии с международными или межгосударственнымм соглашениями в течение последних пяти лет предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции. 

Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов.

В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один - по предложению Совета адвокатов Украины и ещё один - предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице Президиума.

К полномочиям членов Этического совета относиться устанавливать соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Заключительные и переходные положения законопроекта предполагают провести процедуру оценивания всех членов ВСП, кроме главы Верховного суда, в течение шести месяцев после утверждения состава Этического совета.

Кроме того, закон определяет порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП как самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и объем полномочий.

Вместе с тем Верховная Рада поддержала поправку №733, которая позволяет увольнять членов ВСП без решения органа, который их избрал или назначил, то есть съезда судей Украины, съезда адвокатов Украина, всеукраинской конференции прокуроров, съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Согласно поправке, в случае негативного вывода в отношении члена ВСП субъект назначения должен его рассмотреть и поддержать или отклонить. Если ни одно из решений не было принято на протяжение 3 месяцев, то член ВСП считается автоматически уволенным.

Темы: ВСПВерховная Рада
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