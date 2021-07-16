Уже третья июльская ночь в Киеве бьет температурный рекорд

Уже третья июльская ночь оказалась самой теплой в течение всего периода наблюдения.

Источник: сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Дословно: "Ночь на 16 июля в Киеве оказалась самой теплой за 141 год. Минимальная температура сих пор не опустилась ниже +24,4°С, что на 2,4°С теплее, чем это было в 2001 году".

Предыстория:

Ранее обсерватория сообщала, что ночь на 12 июля в Киеве оказалась самой теплой за весь период наблюдений за погодой, а также ночь на 15 июля.