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Уже третья июльская ночь в Киеве бьет температурный рекорд

Пятница, 16 июля 2021, 14:49
Уже третья июльская ночь в Киеве бьет температурный рекорд

Уже третья июльская ночь оказалась самой теплой в течение всего периода наблюдения.

Источник: сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Дословно: "Ночь на 16 июля в Киеве оказалась самой теплой за 141 год. Минимальная температура сих пор не опустилась ниже +24,4°С, что на 2,4°С теплее, чем это было в 2001 году".

Предыстория:

Ранее обсерватория сообщала, что ночь на 12 июля в Киеве оказалась самой теплой за весь период наблюдений за погодой, а также ночь на 15 июля.

Украинская правда

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Темы: погодаКиев
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