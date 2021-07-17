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В Украине сделали уже 4 миллиона прививок против COVID

Суббота, 17 июля 2021, 09:10
В Украине сделали уже 4 миллиона прививок против COVID

За сутки 16 июля в Украине против COVID-19 было привито 111 150 человек, с начала прививочной кампании проведено более 4 миллионов прививок.

Источник: Минздрав

Детали: За сутки первую дозу получили 65 226 человек, полностью иммунизированы – 45 924 человека.

В течение суток работали 741 мобильных бригад, 1 615 прививочных пункта, 56 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 604 862 человека, из них получили 1 дозу – 2 604 860 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 406 180 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 4 011 040 прививок.

Что предшествовало: В течение суток 15 июля в Украине вакцинировали против COVID-19 рекордное количество людей - более 117 тысяч.

Предыстория:

  • Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
  • В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
  • В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: вакцинация
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