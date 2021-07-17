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В Нидерландах почтили память погибших в катастрофе МН17

Суббота, 17 июля 2021, 19:49
В Нидерландах почтили память погибших в катастрофе МН17
Фото: Укринформ

В субботу, 17 июля, в Нидерландах минутой молчания почтили память людей, погибших в катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году.

Источник: Укринформ

Детали: Из-за коронавируса седьмая годовщина трагедии проходят без массовых мероприятий.

Во время церемонии у мемориального комплекса памяти жертв трагедии возле аэропорта "Схипхол", откуда 17 июля 2014 года вылетел пассажирский самолет рейса МН17, родственники зачитали имена погибших и возложили цветы.

На мемориале высажены 298 деревьев, символизирующих жертв трагедии. У каждого дерева - табличка с именем и птица.

 
 

Прямая речь премьер-министра Нидерландов Марка Рютте: "Это катастрофа, в результате которой семь лет назад погибли 298 человек на борту самолета рейса MH17. Ее последствия ежедневно до сих пор испытывают родственники погибших. Сегодня мы чтим память погибших. Сил родным".

Напомним:

  • 17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, был сбит над контролируемой пророссийскими оккупантами территорией украинского Донбасса. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.
  • Следствие установило, что самолет над Донбассом сбили ракетой из "Бука" российской бригады из Курска. Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 имеет свидетеля, который видел, как ракету запустили по малайзийскому "Боингу".
  • 3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

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Темы: MH17Нидерланды
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