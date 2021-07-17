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У Нідерландах вшанували пам'ять загиблих у катастрофі МН17

Субота, 17 липня 2021, 19:49
Фото: Укрінформ

У суботу, 17 липня, в Нідерландах хвилиною мовчання вшанували пам’ять людей, що загинули у катастрофі літака рейсу МН17 у 2014 році.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Через коронавірус сьомі роковини трагедії проходять без масових заходів.

Під час церемонії біля меморіального комплексу пам'яті жертв трагедії, що біля аеропорту "Схіпхол", звідки 17 липня 2014 року вилетів пасажирський літак рейсу МН17, родичі зачитали імена загиблих та поклали квіти.

На меморіалу висаджені 298 дерев, які символізують жертв трагедії. Біля кожного дерева - табличка з іменем та пташка.

Пряма мова прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте: "Катастрофа, в результаті якої сім років тому загинуло 298 осіб на борту літака рейсу MH17, її наслідки щодня досі відчувають родичі загиблих. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих. Сил рідним".

 
 

Нагадаємо:

  • 17 липня 2014 року Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито над контрольованою окупантами територією українського Донбасу. Загинули всі 298 осіб, що були на борту.
  • Слідство встановило, що літак над Донбасом збили ракетою з "Бука" російської бригади з Курська. Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському "Боїнгу".
  • 3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрілок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

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Теми: MH17Нідерланди


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