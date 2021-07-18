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В Беларуси за 10 дней у журналистов провели 63 обыска

Воскресенье, 18 июля 2021, 23:48
В Беларуси за 10 дней у журналистов провели 63 обыска
Радио Свобода, иллюстративное фото

По данным Белорусской ассоциации журналистов, за последние 10 дней в офисах и квартирах работников СМИ в стране проведено 63 обыска.

Источник: Белорусская ассоциация журналистов в Telegram

Дословно: "За последние 10 дней в офисах и квартирах журналистов проведено 63 обыска. Всего с начала года – 107".

Детали: Ассоциация сообщает также, что редакция могилевского портала 6tv.by покинула Беларусь.

Фактически силовики поставили главного редактора проекта Дмитрия Соловьева перед выбором – либо он закрывает сайт, либо против него возбуждается уголовное дело по ст. 342 УК.

Отмечается, что сейчас редакция 6tv.by находится за границей, но прекращать свою работу не планирует. Однако проекту пришлось удалить часть видеоконтента.

Что предшествовало: 18 июля истек 10-дневный срок задержания главного редактора оппозиционного белорусского издания "Наша Ніва" Егора Марциновича, однако его задержали по новой статье.

Предыстория:

  • Масштабные обыски в редакциях независимых медиа и дома у журналистов начались на минувшей неделе. Были задержаны несколько сотрудников "Нашей Нивы". Редакция была вынуждена заявить о приостановке работы в Беларуси.
  • Кроме того, на этой неделе прошли обыски в офисах многих неправительственных организаций, были задержаны ряд правозащитников и активистов.
  • 16 июля в Беларуси прошли обыски у журналистов телеканала "Белсат" и "Радио Свобода", силовики пришли как минимум к 7 представителям независимых медиа.
  • В середине мая в Беларуси заблокировали портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов, а к редакторам пришли с обысками. В итоге как минимум 15 из них задержали.
  • 22 мая задержали шестерых сотрудников "Белсата", а по крайней мере одной журналистке, которая уехала в Украину, угрожали арестом родственников, если она не вернется в Беларусь.

Украинская правда

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Темы: БеларусьСМИ
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