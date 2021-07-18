В Беларуси за 10 дней у журналистов провели 63 обыска

По данным Белорусской ассоциации журналистов, за последние 10 дней в офисах и квартирах работников СМИ в стране проведено 63 обыска.

Источник: Белорусская ассоциация журналистов в Telegram

Дословно: "За последние 10 дней в офисах и квартирах журналистов проведено 63 обыска. Всего с начала года – 107".

Детали: Ассоциация сообщает также, что редакция могилевского портала 6tv.by покинула Беларусь.

Фактически силовики поставили главного редактора проекта Дмитрия Соловьева перед выбором – либо он закрывает сайт, либо против него возбуждается уголовное дело по ст. 342 УК.

Отмечается, что сейчас редакция 6tv.by находится за границей, но прекращать свою работу не планирует. Однако проекту пришлось удалить часть видеоконтента.

Что предшествовало: 18 июля истек 10-дневный срок задержания главного редактора оппозиционного белорусского издания "Наша Ніва" Егора Марциновича, однако его задержали по новой статье.

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