Этой ночью изменился порядок въезда в Украину из четырех стран. Особое внимание - РФ

Иностранцы, которые возвращаются из стран, где распространяется коронавирус штамма "Дельта", отныне должны сдавать на государственной границе Украины экспресс-тест на коронавирус, украинцы - сдавать тест или идти на самоизоляцию.

Источник: Государственная пограничная служба, пресс-служба Минздрава в комментарии УП

Детали: Этой ночью вступили в силу изменения, введенные правительством Украины. Они касаются лиц, прибывших из Индии, Великобитании, РФ и Португалии, или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Согласно решению правительства, иностранцы (кроме определенных исключений), которые прибыли из указанных стран не могут въехать в Украину без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. Такой тест должен быть проведен в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Украинцы (и определенные постановлением КМУ категории иностранцев), которые прибыли из указанных стран тоже могут сделать экспресс-тест в пунктах пропуска.

Без отрицательного результата такого теста граждане Украины старше 12 лет подлежат обязательной самоизоляции, обсервации.

Работники Национальной полиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации.

В ГПСУ "Украинской правде" также уточнили, что наличие документа о негативном ПЦР-тесте не обеспечивает украинцам безусловный въезд в Украину из Индии, Великобритании, РФ и Португалии, где они находились не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Гражданин Украины должен пройти экспресс-тест на границе или пойти на самоизоляцию или обсервацию, если не желает его делать.

UPD: В Минздраве "Украинской правде" уточнили, что экспресс-тесты на границах делают частные или государственные лаборатории. Осуществляется тестирование за счет лица, осуществляющего пересечение границы.

Больше деталей: Подробнее с требованиями постановления Кабинета министров Украины можно ознакомиться по ссылке:

В ГПСУ отмечают, что в наибольшей степени указанные изменения касаются лиц, пересекающих украинскую границу на участке с Россией.

Сегодня на этом участке функционирует пять автомобильных пунктов пропуска "Сеньковка" в Черниговской области, "Бачевск" и "Юнаковка" - в Сумской, "Меловое" - в Луганской области и "Гоптовка" - в Харьковской.

С 00.00 до 11.00 2 июля 2021 года в этих пунктах пропуска государственную границу на въезд в Украину пересекло более 1800 человек, из них прошли тестирование - более 900 человек (в том числе 379 граждан Украины), 745 - отправились на самоизоляцию, а 49 - на обсервацию. Остальные - это дети в возрасте до 12 лет и участники международных перевозок.

Также пограничники напоминают, что иностранцам, которые прибывают в Украину (независимо из какой страны) необходимо иметь страховку, которая покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, а также отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Что было ранее: Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию, Индию, Великобританию и Португалию, где наблюдается наибольшая вспышка разновидности коронавируса "Дельта".

Глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, отмечал, что штамм "Дельта", который до недавнего времени называли "индийским" в 1,6 раза раза более агрессивен, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще - в реанимацию.

Штамм коронавируса "Дельта" был зафиксирован в Украине. Мать 66 лет и ребенок — 16 лет вернулись из России и заболели. По данным СНБО, в Украине есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, но нет в достаточном количестве тестов, которые обнаруживают этот штамм.