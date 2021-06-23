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Украинцам советуют не ехать в РФ и еще 3 страны, где бушует "индийский" штамм

Среда, 23 июня 2021, 17:14

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию, Индию, Великобританию и Португалию, где наблюдается наибольшая вспышка разновидности коронавируса "Дельта".

Источник: сайт МИД Украины

Дословно: "В связи со стремительным распространением нового, более агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", с целью защиты здоровья населения Украины и обеспечения контроля за эпидемической ситуацией в нашем государстве, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка указанного вида COVID-19:

Индию,

Великобританию,

Португалию,

Российскую Федерацию,

до полной стабилизации эпидемической ситуации".

Детали: Тем гражданам, которые уже находятся в указанных странах, МСЗ рекомендует "четко придерживаться противоэпидемических требований и инструкций представителей компетентных органов страны пребывания, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания, а также быть готовыми к дополнительному карантину по прибытии в Украину".

Напомним: В России за минувшие сутки умерли 548 больных COVID-19 - это максимальный показатель с февраля.

13 июня в России заявили о наличии новых, оригинальных мутаций коронавируса.

Украинские ученые полагают, что новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории и из-за штамма "Дельта" быть еще мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года.

Украинская правда
Темы: коронавирусРосcияИндия


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