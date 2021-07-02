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Зеленский может ветировать закон о ВККС – Разумков

Пятница, 2 июля 2021, 13:48
Зеленский может ветировать закон о ВККС – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский может ветировать законопроект 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей из-за коллизии.

Источник: брифинг Разумкова 2 июля

Прямая речь: "Там, действительно, есть проблема, когда была проголосована 453 правка, которая увеличивала влияние международных экспертов на принятие решения. После этого была проголосована 409 правка.

Сейчас в законе мы имеем коллизию, когда совершенно по-разному можно трактовать эти нормы, или увеличение роли экспертов, или уменьшение.

На уровне парламента исправить уже принятый законопроект невозможно, поэтому есть большая вероятность, что президент наложит вето на этот законопроект из-за этого технического вопроса и он будет возвращен с вето президента в Верховную Раду.

Если это произойдет, то на следующей пленарной неделе мы сможем его рассмотреть и устранить противоречия".

Что предшествовало: 29 июня Рада приняла законопроект №3711-Д, который предусматривает изменения в закон "О судоустройстве и статусе судьи", согласно которому планируется перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.

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Предыстория:

  • В марте ВР приняла в первом чтении законопроект № 3711-д о правилах формирования ВККС – органа, который будет ответственным за подбор более 2000 судей на вакантные должности в судах по всей Украине и проверку 2000 действующих судей на добродетель.
  • На согласительном совете 31 мая председатель профильного комитета Андрей Костин заявил, что законопроект №3711-д "готов к голосованию в зале".
  • Общественные организации призывали Верховную Раду не принимать законопроект 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей в действующей редакции, поскольку он станет катастрофой для судебной реформы. Активисты настаивали на внесении поправок в законопроект.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Разумков ДмитрийЗеленскийсудзаконодательство
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