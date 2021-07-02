Путин разрешил Росгвардии блокировать Керченский пролив

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Росгвардии блокировать Керченский пролив.

Источник: портал правовой информации РФ

Детали: Указывается, что Росгвардии разрешается "блокировать территории и акватории объектов для пресечения попыток незаконного проникновения".

В пояснительной записке к документу говорится, что под охраной Росгвардии находится в том числе и Керченский пролив и незаконно построенный над ней мост.

Теперь силовикам позволили оцеплять акваторию при попытке "незаконного пересечения и проникновение" в указанную акваторию.

Что предшествовало: Россия объявила о закрытии с апреля до октября 2021 части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и суден других стран под предлогом военных учений, украинский МИД – протестует.

Напомним: