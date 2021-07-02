Путин разрешил Росгвардии блокировать Керченский пролив
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Росгвардии блокировать Керченский пролив.
Источник: портал правовой информации РФ
Детали: Указывается, что Росгвардии разрешается "блокировать территории и акватории объектов для пресечения попыток незаконного проникновения".
В пояснительной записке к документу говорится, что под охраной Росгвардии находится в том числе и Керченский пролив и незаконно построенный над ней мост.
Теперь силовикам позволили оцеплять акваторию при попытке "незаконного пересечения и проникновение" в указанную акваторию.
Что предшествовало: Россия объявила о закрытии с апреля до октября 2021 части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и суден других стран под предлогом военных учений, украинский МИД – протестует.
Напомним:
- В 2019 году главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Украина не собирается повторять военных попыток пройти сквозь Керченский пролив в таком формате, как это было в ноябре 2018 года, когда захватили украинских моряков.