Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин разрешил Росгвардии блокировать Керченский пролив

Пятница, 2 июля 2021, 19:04

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Росгвардии блокировать Керченский пролив.

Источник: портал правовой информации РФ

Детали: Указывается, что Росгвардии разрешается "блокировать территории и акватории объектов для пресечения попыток незаконного проникновения".

В пояснительной записке к документу говорится, что под охраной Росгвардии находится в том числе и Керченский пролив и незаконно построенный над ней мост.

Теперь силовикам позволили оцеплять акваторию при попытке "незаконного пересечения и проникновение" в указанную акваторию.

Что предшествовало: Россия объявила о закрытии с апреля до октября 2021 части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и суден других стран под предлогом военных учений, украинский МИД – протестует.

Напомним:

Темы: Керченский проливПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

США о заявлениях Лукашенко насчет границы с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание

СМИ: Связанные с Россией хакеры взломали 200 американских компаний

Евро-2020: Италия вышла в полуфинал, где сыграет с испанцами

Россия расширила перечень запрещенных для ввоза украинских продуктов

Умер вакцинированный Pfizer украинец: через 4 часа после прививки

Евро-2020: Испания стала первым полуфиналистом - швейцарцы проигрывают по пенальти

Все новости...
Керченский пролив
Слушания по юрисдикции о захвате Россией украинских моряков состоятся в октябре
В России обещают не ограничивать движение торговых судов через Керченский пролив
В США отреагировали на ограничение Россией судоходства в Черном море
Последние новости
07:30
В эфиопском Тыграе голодают около 400 тысяч человек
06:54
На фоне жары в Канаде фиксируют втрое больше "внезапных смертей"
06:15
США о заявлениях Лукашенко насчет границы с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание
05:21
COVID-19 в мире: Более 430 тысяч новых случаев, больше всего в Бразилии
04:33
Треть всех COVID-случаев во Франции — из-за "Дельты"
03:35
Белый дом: США выведут свои войска из Афганистана до конца августа
02:40
Количество погибших в обвале у Майами достигло 22
01:50
СМИ: Связанные с Россией хакеры взломали 200 американских компаний
01:16
видеоНа нефтяном трубопроводе в Мексиканском заливе вспыхнул пожар
00:40
В Британии количество заражений "Дельтой" менее чем за месяц выросло вчетверо
Все новости...