Пленные моряки: Украина не будет повторять попыток пройти через Керченский пролив, как в 2018
Украина не собирается повторять военных попыток пройти через Керченский пролив в таком формате, как это было в ноябре 2018 года.
Об этом в интервью "Донбас.Реалии" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
"Через Керченский пролив мы (украинские и другие суда - ред.) проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся", - заявил Хомчак.
"Будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий", - добавил он.
Хомчак также заявил, что во время захвата украинских моряков и судов российскими военными "были провокации с российской стороны".
"Они (россияне - ред.) не собирались выполнять нормы морского права, гуманитарного права ... Так, как повела себя Россия в Керченском проливе - классификация от нашего руководства (страны - ред.) была, что это - открытая военная агрессия и я с этим согласен", - добавил он.
Напомним:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- В июне 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию с пленными моряками на контроле и отметил, что "шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность их вернуть".
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