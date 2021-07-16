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Двойное гражданство: в декларации появится новая графа

Пятница, 16 июля 2021, 18:36

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, в декларации появится графа о наличии двойного гражданства.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания

Детали: Данилов сообщил, что рассматривали вопрос о законопроекте о двойном гражданстве, который Кабмин должен разработать до сентября.

Прямая речь Данилова: "Мы в это решение внесли определенное дополнение, касающееся того, что все люди, которые заполняют декларации согласно закону о предотвращении коррупции, должна обязательно быть добавлена ​​графа об этом, имеют ли эти люди гражданство других стран или вид на проживание той или иной страны.

Это будет обязательным для граждан, которые заполняют декларации, таких граждан, я напомню, около одного миллиона в год.

Если Верховная Рада примет закон об олигархах, они так же должны будут заполнять декларацию и указывать наличие в них другого гражданства ".

Что было раньше: В феврале СНБО поручил Кабинету министров в течение двух месяцев разработать законопроект об обнаружении украинцев с двойным гражданством.

Роман Петренко, УП
Темы: СНБОгражданствоДаниловдекларации
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