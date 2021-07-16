Двойное гражданство: в декларации появится новая графа
Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, в декларации появится графа о наличии двойного гражданства.
Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания
Детали: Данилов сообщил, что рассматривали вопрос о законопроекте о двойном гражданстве, который Кабмин должен разработать до сентября.
Прямая речь Данилова: "Мы в это решение внесли определенное дополнение, касающееся того, что все люди, которые заполняют декларации согласно закону о предотвращении коррупции, должна обязательно быть добавлена графа об этом, имеют ли эти люди гражданство других стран или вид на проживание той или иной страны.
Это будет обязательным для граждан, которые заполняют декларации, таких граждан, я напомню, около одного миллиона в год.
Если Верховная Рада примет закон об олигархах, они так же должны будут заполнять декларацию и указывать наличие в них другого гражданства ".
Что было раньше: В феврале СНБО поручил Кабинету министров в течение двух месяцев разработать законопроект об обнаружении украинцев с двойным гражданством.