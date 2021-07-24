Наши в Токио. На сколько медалей рассчитывает Украина на Олимпиаде

У Токіо нарешті стартували багатостраждальні Олімпійські ігри, які були перенесені на цілий рік через пандемію коронавірусу в світі.

Не оминув COVID-19 і підготовку спортсменів. Скасовані змагання, тижневі карантини та ускладнення після захворювання – все це фактори, які не могли не внести корективи в підготовчий процес спортсменів. Тому й не дивно, що Олімпіаду в Токіо вважають однією з найнепередбачуваніших.

Українська збірна на цьому святі спорту буде представлена 158 спортсменами у 25 видах спорту, що є найменшим показником за всю історію літніх Олімпійських ігор.

Попри це Україна може розраховувати на більшу кількість медалей, аніж на минулій Олімпіаді, яка проходила у бразильському Ріо-де-Жанейро, коли наші спортсмени завоювали лише 10 медалей.

Цього разу експерти прогнозують Україні від 14 до 21 нагороди. За найоптимістичнішими з них наші спортсмени можуть здобути 8 золотих медалей.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, який ще минулого року передбачав для України 15-20 медалей, наразі утримується від прогнозів. Що не дивно, адже напередодні Олімпіади наша команда втратила одразу кількох 100%-их претендентів на олімпійське золото.

Прогнози в спорті – справа невдячна. Тим більше напередодні такої божевільної Олімпіади.

Але "Українська правда" таки спробує зробити свій прогноз, в яких видах спорту українські спортсмени можуть здобути нагороди та розкаже, де і коли можна буде подивитись на виступи наших олімпійців.

Де дивитись: трансляцію усіх змагань на Олімпійських іграх показуватиме UA:Перший. Ранкові сесії змагань стартуватимуть о 3-00 за київським часом. Денні сесії розпочинатимуться о 11-00. Для тих, хто не планує не спати по ночах, але не проти подивитись змагання, о 18-30 і о 22-00 будуть показувати повтори.

Дзюдо. Рівняння на "Анаконду"

На двох останніх Олімпіадах українські дзюдоїсти не тішили своїх прихильників нагородами, але в Токіо є всі шанси зламати цю невтішну тенденцію.

Найбільші надії у дзюдо покладають на наймолодшу чемпіонку світу в історії Дар’ю Білодід, яку в грудні визнали найкращою дзюдоїсткою 2019/2020. Наразі трохи бентежить, що цього року "українська анаконда" (як називають Дар’ю через "коронний" задушливий прийом ногами) поки не вигравала змагань, але будемо сподіватися, що всі сили Білодід відкладала на Олімпіаду.

Дар'я Білодід

Крім того, на останньому чемпіонаті світу Яків Хаммо виборов бронзу, а Анастасії Турчин не вистачило зовсім трошки для медалі. Дуже вмотивованим їде до Токіо і досвідчений Георгій Зантарая. Не пасуть задніх й інші представники нашої команди, тому змагання з дзюдо пропускати не варто.

Прогноз УП: 1 (золото), 0 (срібло), 1 (бронза).

Коли дивитись: фінальні змагання з дзюдо пройдуть з 24 по 31 липня (з 11-00 по 13-40 за київським часом).

Дар’я Білодід буде боротися за медалі у перший же день змагань. Фінальні змагання в її вазі (до 48 кг) пройдуть 24 липня з 11-00. У той же час змагатимуться чоловіки у вазі до 60 кг, де Україну представлятиме Тарас Лесюк.

25 липня змагатиметься Георгій Зантарая, 28 липня – Кеджау Ньябалі, 29 липня – Анастасія Турчин, 30 липня – Яків Хаммо і Єлизавета Каланіна.

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Кульова стрільба. Кожен з нас чемпіон

Від України на Олімпіаду в кульовій стрільбі їде невелика команда, представлена п’ятьма спортсменами. Утім, кожен з них здатен на сюрпризи. Кваліфікація на Олімпійські ігри у кульовій стрільбі побудована таким чином, що в Токіо могли потрапити лише призери континентальних та світових чемпіонатів. Тож і очікувати медалей можна від будь-кого.

Найбільш прискіпливі погляди, як завжди, будуть прикуті до триразової олімпійської медалістки Олени Костевич. Чернігівчанка на іграх виступить в трьох видах програми – стрільба з пістолета з 10 м, 25 м і в змішаній команді. В останній в неї склався чудовий дует з Олегом Омельчуком, який може принести позитивний результат і цього разу.

Олена Костевич Фото Національний олімпійський комітет

Прогноз УП: 1-1-0

Коли дивитись: фінальні змагання у стрільбі проходитимуть з 24 липня по 2 серпня (окрім 28 липня і 1 серпня).

Олег Омельчук і Павло Коростильов змагатимуться 24 липня, Олена Костевич – 25 і 30 липня, змішана команда – 27 липня, Сергій Кулиш і Олег Царьков – 2 серпня.

Фінальні змагання у стрільбі проходитимуть орієнтовно з 8-00 по 11-00 за київським часом.

Плавання. Раз Михайло, два Михайло

Після того, як олімпійський норматив не виконав досвідчений Андрій Говоров, основні надії на басейнових доріжках в українській збірній покладають на Михайла Романчука. Перша і головна дистанція для Михайла – 1500 метрів вільним стилем. Але не думаю, що Романчук буде проти стати на найвищу сходинку п’єдесталу і на дистанції 800 метрів. Головним суперником українця буде італієць Грегоріо Пальтріньєрі, протистояння якого з Романчуком може стати справжньою окрасою Олімпіади.

Михайло Романчук

Прогноз УП: 2-0-0.

Коли дивитись: фінальні змагання з плавання проходитимуть з 25 липня по 1 серпня з 4-30 по 7-00 ранку за Києвом.

Михайло Романчук плистиме 800 метрів 29 липня, а коронні 1500 метрів – 1 серпня.

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Фехтування. Єдина команда

У березні цього року українське фехтування отримало неприємний удар – жіноча збірна, яка останні чотири Олімпіади завжди претендувала на золото, не змогла навіть кваліфікуватись на Олімпійські ігри. І за відсутності команди відстоювати честь збірної будуть Олена Кривицька та Ольга Харлан.

Ольга Харлан Фото НОК

Серед незліченної кількості міжнародних нагород Харлан якраз не вистачає однієї – індивідуального олімпійського золота. Щоправда, форма легендарної шаблістки цього сезону викликає запитання.

Набагато краще справи у чоловічої команди шпажистів, яка стала єдиною командою серед українських, яка змогла пробитись на Олімпіаду. І навряд вони потрапили туди, щоб просто відбувати номер. Останні міжнародні змагання яскраво засвідчили, що хлопці в змозі претендувати на один із комплектів нагород.

На фоні інших особливо вирізняється Ігор Рейзлін, який на останньому етапі кубка світу виборов перше місце.

Прогноз УП: 0-1-1

Коли дивитись: Змагання з фехтування проходитимуть щодня з 24 липня по 1 серпня з 12-00 по 16-30 за київським часом.

24 липня за медалі змагатиметься Олена Кривицька, 25 липня – Богдан Нікішин, Роман Свічкар та Ігор Рейзлин, 26 липня – Ольга Харлан, 30 липня – чоловіча команда шпажистів.

Боротьба. Ставка на Беленюка

В історії Олімпійських ігор боротьба є одним з найбільш врожайних на медалі видів спорту для України.

Не зважаючи на втрату кращого вільного борця Валерія Андрійцева, не повинні залишитись без медалей українці і цього разу. Найбільша увага, звісно, прикута до Жана Беленюка. Срібний призер Олімпіади в Ріо завоював олімпійську ліцензію ще 2019 року і спокійно поринув з головою у депутатське життя.

Жан Беленюк фото: нок

Тим часом у його вазі виріс Семен Новіков, який у 2020 році виграв чемпіонат Європи. За правилами, у цій вазі Україна мала визначитись, кого саме вона відправить на ігри. Новіков запропонував провести додаткові матчі за ліцензію, однак Беленюк відмовився, і тепер мусить на килимі довести, що рішення було правильним.

Прогноз УП: 0-1-1

Коли дивитись: фінальні змагання борців у трьох дисциплінах пройдуть з 2 по 7 серпня з 12-15 до 16-00 за київським часом.

2 серпня на килимі боротиметься Алла Беллінська, 3 серпня – Алла Черкасова, 4 серпня – Жан Беленюк та Ірина Коляденко, 6 серпня – Олександр Хоцяновський і 7 серпня – Оксана Лівач.

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Бокс. У полі воїн

Українська збірна з боксу роками постачала професійний бокс яскравих суперзірок. Ця Олімпіада теж не стане виключенням, оскільки головний претендент на золоті медалі в українській збірній Олександр Хижняк вже давно є мрією для багатьох промоутерів, і після цієї Олімпіади точно перейде у професіонали.

Олександр Хижняк фото Укрінформ

Окрім абсолютного фаворита в українській команді на певні шанси може розраховувати досвідчений Микола Буценко та суперважковаговик Цотне Рогава.

Прогноз УП: 1-0-0.

Коли дивитись: фінальні змагання у боксі проходитимуть з 31 липня по 7 серпня з 8 до 10 ранку за Києвом.

Спортивна гімнастика. Без лідера

Одним з найбільших ударів по українській збірній стала дискваліфікація олімпійського чемпіона Олега Верняєва. Без головного фаворита олімпійських змагань, українська збірна фактично позбавилась шансів на медалі в командних змаганнях.

Утім, є шанси на медалі в окремих видах – Ігоря Радівілова в коронному опорному стрибку та на кільцях, і Петра Пахнюка та Іллі Ковтуна на брусах.

Ігор Радівілов фото НОК

Прогноз УП: 0-1-0.

Коли дивитись: фінальні змагання зі спортивної гімнастики проходитимуть з 26 липня по 3 серпня з 11-00 до 16-00 за київським часом.

26 липня пройдуть чоловічі фінали серед команд, 28 липня Ілля Ковтун спробує себе в індивідуальному багатоборстві, 2 та 3 серпня Радивилов, Ковтун і Пахнюк спробують завоювати медалі в окремих видах.

Карате. Ударний дебют

Карате дебютує на Олімпійських іграх. Українці будуть представлені в трьох з шести категорій. І у всіх трьох є шанс на медалі різного гатунку, оскільки і Анжеліка Терлюга, і Аніта Серьогіна, і Станіслав Горуна є багаторазовими призерами європейських і міжнародних змагань.

Станіслав Горуна

Прогноз УП: 0-1-1.

Коли дивитись: фінальні змагання в карате проходитимуть з 5 по 7 серпня з 8-00 по 15-40 за Києвом.

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Легка атлетика. І у висоту, і в довжину.

Традиційно, однією з найяскравіших частин Олімпійських ігор є змагання на легкоатлетичному стадіоні.

Серед усіх видів легкої атлетики для українців окремо від усіх інших стоять стрибки у висоту. І це попри те, що не встиг виконати олімпійський норматив лідер чоловічої збірної Богдан Бондаренко. Утім, саме стрибки у висоту ледь не єдиний вид змагань, де Україна при хорошому розкладі може розрахувати одразу на весь призовий п'єдестал, оскільки в жіночих змаганнях від нашої країни виступатимуть одразу три сильних спортсменки – Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх. При цьому Ярослава є головною претенденткою на золото, яка напередодні Олімпіади показала кращий результат сезону – 2,03 м.

Ярослава Магучіх фото НОК

На секторі у стрибках в довжину непогані шанси на високий результат має Марина Бех-Романчук, яка впродовж сезону навіть перевищувала результати лідерки сезону.

У чудових кондиціях напередодні ігор були і бігунка Анна Рижикова, яка побила національний рекорд України у бігу на 400 метрів з бар’єрами та юний Михайло Кохан у метанні молота, який може зробити сюрприз багатьом досвідченим конкурентам.

Прогноз УП: 1-1-1.

Коли дивитись: легкоатлетичні фінали відбуватимуться з 30 липня по 8 серпня.

3 серпня на своїх секторах з’являться Марина Бех-Романчук і Михайло Кохан, 6 серпня на доріжку вийдуть жінки в бігу на 400 метрів, а 7 серпня відбудуться змагання у стрибках в висоту у жінок. Їх старт запланований на 12:50 за київським часом.

Веслування на байдарках і каное. Козак передає досвід

Один з найкрасивіших і найемоційніших епізодів минулої Олімпіади в Ріо стала сенсаційна перемога каноїста Юрія Чебана на спринтерській дистанції 200 метрів.

Цього разу Чебан привіз на ігри в Токіо дуже цікаву команду вже в якості головного тренера. Серед потенційних медалістів перш за все виділяється Павло Алтухов, який здатен поборотися за призи як в одиночних змаганнях, так і в двійці з Дмитром Янчуком.

Павло Алтухов фото Facebook Павла Алтухова

Лідер жіночої збірної Людмила Лузан також здатна на медальні сюрпризи як в одиночних змаганнях, так і в парі з Анастасією Четверіковою. Непогані шанси попортити нерви суперницям має і жіночий квартет на байдарках.

Прогноз УП: 0-2-0

Коли дивитись: фінальні змагання у веслуванні на байдарках і каное відбуватимуться 3,5 і 7 серпня з 3-30 до 7-15 за київським часом.

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Важка атлетика. Без Чумака, але з Конотоп

Ще однією важкою втратою для української збірної на Олімпіаді стало відсторонення від змагань багаторазового чемпіона Дмитра Чумака начебто через порушення антидопінгового законодавства. Примітно, що проблеми у Дмитра почались після його славнозвісного посту в соцмережах з палаючою Москвою після перемоги на чемпіонаті Європі, який проходив у Росії.

Чумака звинувачують у відмові в позазмагальний час надавати допінг-пробу та спробі підкупу допінг-офіцерів. При цьому в його крові зрештою допінг так і не був знайдений. Сам Дмитро вважає всі обвинувачення безпідставними.

На фоні цієї неприємної ситуації у Токіо поїдуть дві жінки – Ірина Деха та Каміла Конотоп, які показали хороші результати на останньому чемпіонаті Європи.

Ірина Деха фото НОК

Прогноз УП: 0-0-1.

Коли дивитись: змагання у важкій атлетиці за участі українок відбудуться 26 липня і 1 серпня з 13-50 до 16-00 за київським часом.

26 липня свої сили спробує Каміла Конотоп, а 1 серпня – Ірина Деха.

Все можливо

Серед тих, кого не називають експерти серед претендентів на медалі, однак яких точно можна тримати в голові, багато цікавих спортсменів, які можуть "вистрілити" в будь-який момент.

Перш за все, олімпійського успіху давно заслужила тенісистка Еліна Світоліна, яка хоч і проводить доволі розшатаний сезон, але на Олімпіаду приїхала з чудовим настроєм одразу після свого весілля. Хтозна, можливо прокляття пізніх кіл для Еліни цього разу буде подолане.

Еліна Світоліна Фото з Twitter Еліни Світоліної

Деякі експерти серед претендентів на медалі називають і нашу жіночу команду з синхронного плавання, але їхня перспектива багато в чому залежить від суддів, які одразу за беззаперечними фаворитками з Китаю і Росії, будуть обирати між Україною і Японією, і не факт, що господаркам не допоможуть.

У водних видах спорту багато хто чекає олімпійського дебюту наймолодшого чемпіона Європи зі стрибків у воду Олексія Середи. Поки що видається на те, що Олексій разом з партнерами поки будуть набиратися безцінного досвіду в боротьбі з китайськими спортсменами, але ніхто не буде проти, якщо наш юний феномен покорить і Олімпіаду.

Олексій Середа

У сучасному багатоборстві на ігри поїде срібний призер Олімпіади в Ріо Павло Тимощенко. Цього сезону Павло не показує таких блискавичних результатів, які б дозволяли говорити про медальні перспективи, але досвід інколи робить свою справу.

У підсумку, за підрахунками УП, українська олімпійська збірна може завоювати на Олімпійських іграх в Японії 20 медалей різного гатунку.

В інших видах наші спортсмени їдуть радше здобути важливого досвіду на змаганнях найвищого рівня і не дуже претендують на призи. Однак не варто забувати, що спорт не завжди піддається прогнозам, і у ньому часто стаються дива. Сподіваємося, що прихильність фортуни матиме синьо-жовтий прапор.

Євген Будерацький, УП

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