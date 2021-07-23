Штаты осуществили авиаудары в Афганистане – Пентагон

Недавно Соединенные Штаты осуществили авиаудары, поддержав намерение афганской армии отразить наступление талибов.

Источник: AFP

Прямая речь представителя Пентагона Джона Кирби: "В течение последних нескольких дней мы действовали через авиаудары для поддержки афганских национальных сил обороны и безопасности (ANDSF)".

Детали: Руководитель Центрального командования армии США генерал Кеннет Маккензи позволил наносить эти удары.

Кирби заявил, что не может предоставить детальной информации о авиаударах, но повторил заявление министра обороны Ллойда Остина, что США остаются "преданными помощи афганским силам безопасности и правительству Афганистана".

Воздушные силы США уже давно предоставляют афганским войскам тактическую помощь против "Талибана".

Также в среду председатель Объединенного комитета штабов США генерал Марк Милли признал, что режим "Талибана" сейчас контролирует около половины, то есть примерно 400 районов Афганистана, но добавил, что они не взяли под контроль одного из густонаселенных основных городов страны.

По его словам, вывод США, которое должно быть закончено к 31 августа, завершено на 95%.

Боевики осуществляют активное наступление против правительственных сил с мая на фоне вывода иностранных сил под руководством Америки.

В четверг представитель "Талибана" сообщил российским СМИ, что группа сейчас контролирует 90 процентов границ Афганистана, однако заявление нельзя проверить. Известно, что боевики преувеличивают свои достижения на поле боя.

Предыстория:

Дата 1 мая была согласована в прошлом году талибами и официальными лицами США: 29 февраля Штаты подписали с "Талибаном" в Катаре мирное соглашение, целью которого было полностью вывести американские войска из страны. В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сокращают свои силы с 13 000 до 8 600 человек. Остальные войска выходят из страны за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.

13 апреля 2021 года президент США Джо Байден решил продолжить вывод войск из Афганистана до 11 сентября 2021 года. Это 20-я годовщина терактов 9/11 в Америке, которые привели к военному вмешательству США в Афганистан. 29-30 апреля США и НАТО официально начали вывод своих войск из Афганистана.

"Талибан" часто заявлял, что американское военное присутствие после 1 мая будет представлять собой нарушение Дохинского соглашения.

Напомним: Министерство внутренних дел Афганистана обвинило экстремистская группировка "Талибан" в убийстве по меньшей мере 100 гражданских "без всякой причины" в южной провинции Кандагар вблизи границы с Пакистаном.