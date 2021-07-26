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Украинская фехтовальщица Харлан проиграла в первом поединке на Олимпиаде в Токио

Понедельник, 26 июля 2021, 04:58
Украинская фехтовальщица Харлан проиграла в первом поединке на Олимпиаде в Токио

Украинская саблистка Ольга Харлан прекратила борьбу за медали на Олимпийских играх 2020 в Токио.

Источник: Sport.ua

Детали: В поединке первого раунда Харлан проиграла представительнице Китая Ян Хенью - 12:15.

Стоит отметить, что Харлан очень неплохо начала первый период и вела 6:2, но затем сопернице удалось сравниться и выйти вперед.

Во втором периоде украинская фехтовальщица сумела вновь вернуться в борьбу, при счете 11:10 именно украинка была впереди на один укол, однако получить путевку в следующий раунд не удалось.

Напомним, Харлан была считалась одной из главных претендентов на золотую медаль. Сборная Украины в командном турнире саблисток участвовать не будет, потому что не прошла квалификацию.

Таким образом, для Харлан это первая в карьере Олимпиада, с которой она возвращается без медали.

Напомним: В Пекине-2008 Харлан стала олимпийской чемпионкой в командном сабли, из Лондона-2012 она привезла личную бронзу, а в Рио 2016 украинцы удалось завоевать сразу две награды - личное бронзу и командное серебро.

Предыстория:

  • В первый соревновательный день Олимпийских игр в Токио Дарья Билодид завоевала историческую награду для всего украинского женского дзюдо - она ​​выиграла "бронзу".
  • Львовянин Павел Коростылев остановился в шаге от медали, заняв четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.
  • Украинка Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио - она ​​набрала 197,6 очков.

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Темы: ОлимпиадаспортУкраина
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