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Хомчак идет с поста. Назначен новый главнокомандующий – ОП

Вторник, 27 июля 2021, 18:23

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак идет с должности, на его месте будет Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров во время брифинга

Прямая речь Никифорова: "С должности идет главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента.

Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Так вот, синергии, к сожалению, не видим, видим, наоборот, конфликты.

Президент благодарен Руслану Хомчаку за службу, но на место главнокомандующего назначен Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

Хомчак, соответственно, переходит на должность первого заместителя секретаря СНБО, а с той должности, соответственно, идет действующий первый заместитель Михаил Коваль".

Детали: Указов об этих кадровых изменениях по состоянию на время проведения брифинга не было. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента этим фактом. Никифоров ответил, что это "технический момент", на который можно не обращать внимания. При этом на днях он подчеркивал, что "говорить о каких-то кадровых изменениях без указа на сайте президента некорректно".

В частности, речь идет о ситуации, когда в пятницу стало известно, что Зеленский уволил первого заместителя председателя СБУ Баранецкого. Эту же информацию УП подтвердил Никифоров.

Позже в ОПУ начали отрицать, что президент уволил Баранецкого. А сам Никифоров сказал, что имел в виду другое. А именно, что в Офисе президента "знают о слухах об увольнении Баранецкого" и что "говорить о чьем-либо увольнении без указа на сайте президента некорректно".

26 июля указ об увольнении Баранецкого таки появился.

Напомним: Известно, что Хомчак и министр обороны Андрей Таран конфликтовали.

Ранее в Офисе президента подумывали одновременно уволить от должностей Тарана и Хомчака, но экс-глава МВД Арсен Аваков был против.

Роман Петренко, УП
Темы: ХомчакЗеленскийВооруженные силы
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