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Боевики ограничивают движение наблюдателей ОБСЕ

Четверг, 29 июля 2021, 02:34
Боевики ограничивают движение наблюдателей ОБСЕ

Российские оккупанты продолжают ограничивать передвижение наблюдателей ОБСЕ, также не прекращаются нарушения режима прекращения огня.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 28 июля

Детали: В частности, в Донецкой области СММ зафиксировала 149 нарушений режима прекращения огня, среди которых был 21 взрыв.

За предыдущий отчетный период насчитали 394 нарушения режима.

На Луганщине зафиксировали 76 нарушений режима "тишины", в том числе 12 взрывов. Сутками ранее таких нарушений вообще не было.

В отчете говорится, что ограничения свободы передвижения СММ продолжались, в частности на двух блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ОБСЕ
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