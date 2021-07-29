Боевики ограничивают движение наблюдателей ОБСЕ
Четверг, 29 июля 2021, 02:34
Российские оккупанты продолжают ограничивать передвижение наблюдателей ОБСЕ, также не прекращаются нарушения режима прекращения огня.
Источник: отчет СММ ОБСЕ от 28 июля
Детали: В частности, в Донецкой области СММ зафиксировала 149 нарушений режима прекращения огня, среди которых был 21 взрыв.
За предыдущий отчетный период насчитали 394 нарушения режима.
На Луганщине зафиксировали 76 нарушений режима "тишины", в том числе 12 взрывов. Сутками ранее таких нарушений вообще не было.
В отчете говорится, что ограничения свободы передвижения СММ продолжались, в частности на двух блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области.
Напомним:
- С начала этих суток до 17:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.
Украинская правда