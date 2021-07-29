Боевики ограничивают движение наблюдателей ОБСЕ

Российские оккупанты продолжают ограничивать передвижение наблюдателей ОБСЕ, также не прекращаются нарушения режима прекращения огня.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 28 июля

Детали: В частности, в Донецкой области СММ зафиксировала 149 нарушений режима прекращения огня, среди которых был 21 взрыв.

За предыдущий отчетный период насчитали 394 нарушения режима.

На Луганщине зафиксировали 76 нарушений режима "тишины", в том числе 12 взрывов. Сутками ранее таких нарушений вообще не было.

В отчете говорится, что ограничения свободы передвижения СММ продолжались, в частности на двух блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области.

Напомним: