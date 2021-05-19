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Если станет министром: Ляшко за лето обещает вакцинировать 5 млн украинцев

Среда, 19 мая 2021, 17:51

Действующий государственный санитарный врач Виктор Ляшко, который претендует на должность министра здравоохранения, обещает за лето вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев.

Источник: заседание Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

Детали: Сначала Ляшко говорил о 10 миллионах вакцинированных украинцев за лето, а точнее 100 дней. Однако сразу сказал, что оговорился и заявил о 5 миллионах граждан, которые этим летом получат прививки.

Важно, чтобы вакцинировать такое количество граждан необходимо получить 10 миллионов доз вакцины от коронавируса, что довольно сложно и не раз признавалось должностными лицами Минздрава.

Однако, говорит Ляшко, 5 миллионов вакцинированных за лето украинцев это "минимально и гарантировано".

По его словам, это будет первое, чем он будет заниматься на посту министра.

Кандидат на должность добавил, что другого пути для сдерживания пандемии как вакцинация и карантин пока не существует.

Почему это важно: Вакцинация в Украине началась 24 февраля. Сейчас прививки получили менее 1 миллиона украинцев. Причинами медленных темпов вакцинации, в частности, есть и нехватка вакцины от коронавируса.

Предыстория:

  • 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
  • 19 мая в Верховную Раду поступило представление от фракции "Слуга народа" о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.
  • В этот же день Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал нардепам поддержать назначение государственного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: вакцинацияМинздравкоронавирус


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