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Суд отстранил руководство АРМА и отправил на домашний арест

Четверг, 29 июля 2021, 13:52
фото с сайта argumentua

Суд отстранил от должности подозреваемое в присвоении более 400 000 долларов США руководство Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами и отправил под домашний арест.

Источник: заместитель председателя АРМА Владимир Павленко и ГБР в комментарии УП

Детали: Печерский районный суд города Киева 29 июля принял решение отстранить от должности и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко. Судья Сергей Вовк избрал также госслужащих меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 24 сентября.

Отстранение и такую ​​же меру пресечения получил и начальник управления менеджмента активов АРМА Вахтанг Бочоришвили.

Предыстория:

  • Государственное бюро расследований заявило о злоупотреблениях руководства АРМА, разоблаченных в сотрудничестве со спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.
  • По данным ГБР, в течение августа-декабря 2020 года временно исполняющий обязанности председателя АРМА (Виталий Сигидин - ред.), Его заместитель (Владимир Павленко), начальник управления данного учреждения (Вахтанг Бочоришвили) в сговоре с адвокатами (Денис Сердюк и Оксана Серокурова ) и физическим лицом (Игорь Король) завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.
  • По данным УП, речь идет о 400 000 долларов, арестованных Национальной полицией как "воровский общак".
  • Шестерым лицам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Знать больше: $400 тысяч и свиная голова. Как из-под государственного надзора исчез арестованный бандитский общак

Украинская правда
Темы: АРМА
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