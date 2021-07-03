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За сутки в Украине привили от COVID 94,5 тысячи человек

Суббота, 3 июля 2021, 10:09
За сутки в Украине привили от COVID 94,5 тысячи человек

За сутки 2 июля в Украине против COVID-19 было привито 94 547 человек, из них вакцинировано первой дозой – 37 107 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 57 440 человек.

Источник: данные Минздрава

Детали: За 2 июля было сделано на 3588 прививок больше, чем за предыдущие сутки.

Вакцинацию проводили силами 559 мобильных бригад по иммунизации, 1410 прививочных пунктов и 26 центров вакцинации.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в г. Киеве – 15 257 прививок, за весь период прививочной кампании – также в Киеве – 376 772 прививок.

Всего с начала кампании по вакцинации проведено 2 862 160 прививок. Вакцинировано – 2 038 239 человек, из них получили первую дозу – 2 038 237 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 823 923 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
  • В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
  • В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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