За сутки в Украине привили от COVID 94,5 тысячи человек
За сутки 2 июля в Украине против COVID-19 было привито 94 547 человек, из них вакцинировано первой дозой – 37 107 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 57 440 человек.
Источник: данные Минздрава
Детали: За 2 июля было сделано на 3588 прививок больше, чем за предыдущие сутки.
Вакцинацию проводили силами 559 мобильных бригад по иммунизации, 1410 прививочных пунктов и 26 центров вакцинации.
Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в г. Киеве – 15 257 прививок, за весь период прививочной кампании – также в Киеве – 376 772 прививок.
Всего с начала кампании по вакцинации проведено 2 862 160 прививок. Вакцинировано – 2 038 239 человек, из них получили первую дозу – 2 038 237 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 823 923 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).
Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
- В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
- В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.