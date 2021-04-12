До конца года надо сделать 47 млн прививок — Ляшко

До конца года в Украине нужно сделать 47 млн прививок против COVID-19.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на "5 канале"

Детали: Отмечается, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО насчет вакцинации и поэтому нужно пересмотреть дорожную карту по вакцинации, поскольку есть задача до конца 2021 года привить 70% взрослого населения.

Прямая речь Ляшко: "То есть мне как санитарному врачу нужно организовать около 47 миллионов уколов в течение 2021 года людям старше 18 лет.

Это возможно организовать только тогда, когда мы откроем все этапы и будет массовое прививание".

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Напомним: