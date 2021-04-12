До конца года надо сделать 47 млн прививок — Ляшко
Понедельник, 12 апреля 2021, 04:35
До конца года в Украине нужно сделать 47 млн прививок против COVID-19.
Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на "5 канале"
Детали: Отмечается, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО насчет вакцинации и поэтому нужно пересмотреть дорожную карту по вакцинации, поскольку есть задача до конца 2021 года привить 70% взрослого населения.
Прямая речь Ляшко: "То есть мне как санитарному врачу нужно организовать около 47 миллионов уколов в течение 2021 года людям старше 18 лет.
Это возможно организовать только тогда, когда мы откроем все этапы и будет массовое прививание".
Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине
Напомним:
- 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавирусной болезни. На первом этапе прививки получали медики, работающие с больными COVID-19 и военнослужащие.
- 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации. Он охватывает семейных врачей, людей в возрасте 80+, работников социальной сферы и системы общественного здоровья.
- 4 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает вакцинацию большей части взрослого населения от коронавируса до конца 2021 года.
- По состоянию на 10 апреля с начала кампании по вакцинации проведены 373 005 прививок от COVID-19.
- По словам Ляшко, если в Украине будут задействованы все ресурсы, то можно будет делать от 4,5 млн до 11 млн прививок в месяц.