Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

До конца года надо сделать 47 млн прививок — Ляшко

Понедельник, 12 апреля 2021, 04:35

До конца года в Украине нужно сделать 47 млн прививок против COVID-19.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на "5 канале"

Детали: Отмечается, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО насчет вакцинации и поэтому нужно пересмотреть дорожную карту по вакцинации, поскольку есть задача до конца 2021 года привить 70% взрослого населения.

Прямая речь Ляшко: "То есть мне как санитарному врачу нужно организовать около 47 миллионов уколов в течение 2021 года людям старше 18 лет.

Это возможно организовать только тогда, когда мы откроем все этапы и будет массовое прививание".

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Напомним:

  • 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавирусной болезни. На первом этапе прививки получали медики, работающие с больными COVID-19 и военнослужащие.
  • 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации. Он охватывает семейных врачей, людей в возрасте 80+, работников социальной сферы и системы общественного здоровья.
  • 4 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает вакцинацию большей части взрослого населения от коронавируса до конца 2021 года.
  • По состоянию на 10 апреля с начала кампании по вакцинации проведены 373 005 прививок от COVID-19.
  • По словам Ляшко, если в Украине будут задействованы все ресурсы, то можно будет делать от 4,5 млн до 11 млн прививок в месяц.

Темы: Ляшковакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Страны ОБСЕ осудили наращивание войск РФ на границе с Украиной

Ляшко рассказал, как преодолеть коронавирус в Украине за три недели

США предупредили РФ о последствиях в случае агрессии в отношении Украины

аудиоЗависимость от РФ и обман подчиненных: в Нидерландах опубликовали записи в деле МН17

Украина победила в медальном зачете на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве

Эскалация на востоке: в МИД радуются мощному сигналу солидарности от партнеров

Все новости...
Ляшко
Ляшко: Украина до конца июня получит миллион доз Pfizer
Система выдержит 24 тысячи новых COVID-больных ежедневно – Ляшко
Китайскую вакцину привезли в Украину, она проходит десятидневную проверку – Ляшко
Последние новости
04:35
До конца года надо сделать 47 млн прививок — Ляшко
03:41
Арестович о переносе переговоров ТКГ из Минска: Возможно, будет что-то вроде Швеции
02:45
Блинкен заявил, что COVID-19 вышел из-под контроля быстрее из-за действий Китая
01:36
На референдуме в Кыргызстане поддержали изменения в Конституцию
00:30
Китай и Россия блокируют международную реакцию на госпереворот в Мьянме — Боррель
23:30
Страны ОБСЕ осудили наращивание войск РФ на границе с Украиной
22:53
Во Франции начали расследование из-за исламофобских надписей на стене мечети
22:43
Ляшко рассказал, как преодолеть коронавирус в Украине за три недели
22:13
Ночью возможны заморозки, но днем ​​Украины прогреет до +20
21:42
США предупредили РФ о последствиях в случае агрессии в отношении Украины
Все новости...