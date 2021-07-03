Корабли РФ игнорировали сигнал "SOS" украинского судна – Минобороны

В Минобороны заявили, что корабли Российской Федерации игнорировали сигнал "SOS" украинского рыболовного судна и не приближались к нему.

Источник: Минобороны, Госпогранслужба

Дословно: "По данным Главного управления разведки, корабли Российской Федерации игнорировали сигнал "SOS" украинского рыболовного судна".

"...Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну "ОД-2592", которое ночью 3 июля потерпело аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровской косы, является очередным информационным мероприятием России.

Распространение указанной информации происходило в то время, когда судно уже буксировалось кораблем морской охраны ГПС Украины в порт приписки Очаков.

При этом, названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS"".

Детали: В Государственной пограничной службе позже также заявили, что "никаких российских военных или пограничных кораблей, которые по сообщениям некоторых информационных ресурсов пришли на помощь украинским рыбакам, экипаж "Балаклавы "не заметил".

Там рассказали, что пост технического наблюдения "Черноморск" Одесского пограничного отряда среагировал на сообщение, которое появилось в радиоэфире в 02:40 часов. Открытыми каналами международной морской безопасности от экипажа гражданского судна, направлявшегося в направлении Грузии, поступила информация о фелюге, которая сигнальными ракетами передает сигнал бедствия.

Катер Морской охраны Госпогранслужбы "Балаклава" немедленно выдвинулся в указанный район. Почти в 25 морских милях к югу от Тендривской косы моряки-пограничники обнаружили обесточенное рыболовецкое судно, потерявшее управление. Капитан объяснил, что рыбаки установленным порядком оформили выход на промысел из Очакова, однако через некоторое время произошла техническая неисправность и обесточенное судно потеряло управление. Ветром их начало относить в открытое море. Экипаж подал сигнал бедствия.

Сейчас катер морской охраны Госпогранслужбы "Балаклава" буксирует обесточенное судно в порт Очаков.

Что предшествовало: В субботу утром в РФ заявили, что направили ракетный катер Черноморского флота к украинскому рыболовецкому судну, которое терпит бедствие в Черном море.

Отмечалось, что экипаж катера на международном канале связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна "ОД-2592", капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.

"Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна "ОД-2592"", - говорилось в сообщении.

В центре управления обороной РФ отметили, что в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота и пограничный корабль "Безупречный" ПС ФСБ России.

Позже в Региональном управлении морской охраны Государственной пограничной службы Украины сообщили, что катер морской охраны "Балаклава" взял на буксир фелюгу, которая потерпела бедствие в открытом море и была обесточена, и буксирует ее в порт выхода в Очаков.