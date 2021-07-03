РФ подняла истребители над Черным морем и фоне Sea Breeze

Во время проведения военных учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и ряда стран-членов НАТО, российские военные параллельно устроили маневры своей авиации над Черным морем.

Источник: сообщение Минобороны России

Детали: 28 июня в Одессе НАТО, Украина и союзники начали масштабные учения Sea Breeze. Маневры продлятся до 10 июля в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

В то же время российское оборонное ведомство устроило учебно-боевые полеты в регионе – в небо подняли многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что самолет-амфибия Бе-12 выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря, а роль кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск".

Всего учебные задачи выполняли более 10 самолетов из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота и авиации ПВО.

Дословно: "Для уничтожения "противника" в море лётчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника".

Напомним: