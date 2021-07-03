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РФ подняла истребители над Черным морем и фоне Sea Breeze

Суббота, 3 июля 2021, 18:30
РФ подняла истребители над Черным морем и фоне Sea Breeze

Во время проведения военных учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и ряда стран-членов НАТО, российские военные параллельно устроили маневры своей авиации над Черным морем.

Источник: сообщение Минобороны России

Детали: 28 июня в Одессе НАТО, Украина и союзники начали масштабные учения Sea Breeze. Маневры продлятся до 10 июля в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

В то же время российское оборонное ведомство устроило учебно-боевые полеты в регионе – в небо подняли многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что самолет-амфибия Бе-12 выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря, а роль кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск".

Всего учебные задачи выполняли более 10 самолетов из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота и авиации ПВО.

Дословно: "Для уничтожения "противника" в море лётчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника".

Напомним:

  • Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота из-за международных военных учений Украины и союзников Sea Breeze-2021.
  • Традиционные украинско-американские учения Sea Breeze в 2021 году являются рекордными по количеству участников – 32 корабля, 40 самолетов, 18 команд специального назначения - всего 5 тысяч личного состава из 32 стран.
  • Учитывая это, российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором говорилось, что "размах и агрессивная природа" военных учений SeaBreeze "не соответствуют потребностям безопасности в Черном море". По мнению Москвы, эти военные маневры якобы "повышают риски непреднамеренных инцидентов" и "вдохновляют милитаристские амбиции Украины". Россия призвала США и союзников Вашингтона прекратить военные операции в Черном море.

Украинская правда

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Темы: Черное мореУкраинаРосcияСШАНАТО
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