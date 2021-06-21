Наводнение в Ялте: несколько домов полностью ушли под воду, пострадавших стало больше

В районе Ялты Васильевка вследствие наводнения несколько частных домов полностью ушли под воду.

Источник: глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко в Facebook, Павленко в эфире канала "Россия 24", сообщает "Интерфакс"

все фото с Facebook Павленко

Дословно: "Васильевка, улица Джафера Сейдамета. Еще одна проблемная точка. Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооружённым глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы.

Большинство жителей – в первую очередь дети и старики - эвакуированы, но некоторые ещё пытаются спасти свои дома".

Детали: Она также сообщила, что вода прекратила течь из скал и топить Кореиз.

Перед этим Павленко сообщила, что мужчина, которого считали пропавшим после наводнения, найден живым. Пропавшей без вести считается еще одна женщина.

Вечером Павленко сообщила, что помощь медиков понадобилась 49 пострадавшим из-за подтопления Ялты.

Прямая речь: "Сорок девять обратились в больницу по состоянию на сегодняшний момент с травмами, но все (травмы – ИФ) в основном легкой степени тяжести".

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