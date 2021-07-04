Песков рассказал, почему не готовят встречу Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовку встречи президентов Украины и РФ затрудняет "невыполнение" Киевом минских соглашений и давление Владимира Зеленского на политических оппонентов.

Источник: Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", передает ТАСС

Прямая речь: "Что <…> затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече: помимо основного момента о невыполнении минских договоренностей, еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну, и, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела".

Детали: По словам Пескова, "главная проблема – это то, что Украина не хочет выполнять минские договоренности <…> [и] последовательно пытается размывать важность минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые".

По его словам, Киев постоянно пытается представить Россию участницей конфликта на Донбассе, что якобы "совершенно не соответствует действительности".

"Это неприемлемо ни для нас, ни для других, наверное, участников [нормандской] "четверки", - сказал Песков.

Он отметил, что "безальтернативность и важность минских договоренностей и выполнение этого комплекса мер постоянно акцентируется и канцлером [ФРГ Ангелой] Меркель, и президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, и даже акцентировалось во время переговоров [в Женеве 16 июня] президентом [США Джо] Байденом".

При этом он констатировал, что западные страны "не вводят" санкции против Украины за невыполнение минских соглашений.

Песков отметил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу.

По его словам, Москва в любом случае "не будет закрывать глаза на гуманитарные проблемы нескольких миллионов человек, отторгнутых своим государством и взятым своим государством в страшную блокаду". "Россия оказывала гуманитарную помощь и будет продолжать это делать", - сказал пресс-секретарь президента России.

Кроме того, как отметил Песков, "Москва, Париж и Берлин делают все возможное, чтобы все-таки обеспечить реализацию минского комплекса мер, ибо только через реализацию этого комплекса мер лежит путь к урегулированию".

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