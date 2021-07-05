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Евро-2020: Украина получит 16 миллионов призовых

Понедельник, 5 июля 2021, 16:48
Евро-2020: Украина получит 16 миллионов призовых

Сборная Украины должна получить 16 млн евро за свое выступление на чемпионате Европы-2020.

Источник: сайт UEFA

Детали: Украина, как каждая из 24-х команд-участниц Евро-2020, только за участие в турнире получит 9,25 миллиона евро.

за каждую победу в групповом этапе сборная получит 1,5 миллиона евро - у нас одна, против Северной Македонии.

За выход в 1/8 команда получит 2 миллиона евро, а в 1/4 - еще 3,25 миллиона евро.

Всего сборная Украины получит 16 млн евро. Деньги получит Украинская ассоциация футбола.

Команды, которые вышли в полуфинал, получат по 5 млн евро. Там сыграют Италия с Испанией (6 июля) и Англия с Данией (7 июля).

Победитель в финале получит 10 млн евро, его соперник – 7 млн.

Справка: Призовой фонд Евро-2020 увеличился на 23% до рекордных 371 миллионов евро.

Напомним: Украина завершила выступление на турнире в стадии 1/4 финала.

Из группы команда вышла с третьего места с одной победой. В 1/8 победила сборную Швеции со счетом 2:1, а завершила путь после поражения от Англии (0-4).

Более половины украинцев (54%) смотрят матчи Евро-2020, а 46% - вообще не смотрят.

Украинская правда

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Темы: Евро-2020футбол
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