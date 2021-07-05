Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Почти половина украинцев не смотрят Евро-2020 – социология

Понедельник, 5 июля 2021, 14:32

Более половины украинцев (54%) смотрят матчи Евро-2020, а 46% - вообще не смотрят.

Источник: опрос Социологической группы "Рейтинг".

Детали: 45% опрошенных считают себя футбольными болельщиками, 54% - не считают. Больше тех, кто считает себя фаном футбола, среди жителей Запада, старшего поколения и мужчин.

Из 54% украинцев, которые смотрят матчи Евро-2020, 14% смотрят все игры, а 40% - только некоторые из них. 46% не смотрят чемпионат вообще.

36% верят в то, что чемпионом Европы станет Украина. 18% убеждены, что это будет Англия, 15% - Италия, 10% - Испания, 7% - Бельгия, 2% - Дания, по 1% - Швейцария и Чехия. Интересно, что в победу национальной сборной больше верят молодежь и женщины.

Справка: Социологию провели по телефону, выборочная совокупность: 2200 респондентов. Сроки проведения: 30 июня - 2 июля 2021.

Напомним: 3 июля сборная Украины в 1/4 финала уступила команде Англии со счетом 0:4 и покинула турнир.

В полуфинале турнира сыграют Италия с Испанией (6 июля) и Англия с Данией (7 июля).

Украинская правда
Темы: Евро-2020футболсоциологияукраинцы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог

Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца

Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС

Суд остановил действие предписания НАПК по контракту Витренко

Евро-2020: Украина получит 16 миллионов призовых

Первые COVID-сертификаты появились в "Дии"

Все новости...
Евро-2020
Более 13 тысяч болельщиков поддержали сборную Украины в фан-зоне Киева
Шевченко: "Наибольшую роль сыграли эпизоды, где мы не доиграли"
"Нам досадно, больно, но не стыдно" – Зеленский о матче сборной Украины с командой Англии
Последние новости
23:49
ФотоВертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом
23:19
Украина в ТКГ поднимет вопрос об обострение на Донбассе
22:48
Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской
22:02
Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог
21:39
ФотоВ Грузии отменили ЛГБТ-марш из-за угроз
21:15
Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца
20:58
Новости экономики: цены на электроэнергию и топливо, продажа сельхозземли
20:39
Центральный железнодорожный вокзал Киева "заминировали"
20:36
Премьер Британии анонсировал отмену с 19 июля почти всех коронавирусных ограничений
20:24
Цены на электроэнергию: в Минэнерго отреагировали на кризисную ситуацию
Все новости...