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Почти половина украинцев не смотрят Евро-2020 – социология

Понедельник, 5 июля 2021, 14:32
Почти половина украинцев не смотрят Евро-2020 – социология

Более половины украинцев (54%) смотрят матчи Евро-2020, а 46% - вообще не смотрят.

Источник: опрос Социологической группы "Рейтинг".

Детали: 45% опрошенных считают себя футбольными болельщиками, 54% - не считают. Больше тех, кто считает себя фаном футбола, среди жителей Запада, старшего поколения и мужчин.

Из 54% украинцев, которые смотрят матчи Евро-2020, 14% смотрят все игры, а 40% - только некоторые из них. 46% не смотрят чемпионат вообще.

36% верят в то, что чемпионом Европы станет Украина. 18% убеждены, что это будет Англия, 15% - Италия, 10% - Испания, 7% - Бельгия, 2% - Дания, по 1% - Швейцария и Чехия. Интересно, что в победу национальной сборной больше верят молодежь и женщины.

Справка: Социологию провели по телефону, выборочная совокупность: 2200 респондентов. Сроки проведения: 30 июня - 2 июля 2021.

Напомним: 3 июля сборная Украины в 1/4 финала уступила команде Англии со счетом 0:4 и покинула турнир.

В полуфинале турнира сыграют Италия с Испанией (6 июля) и Англия с Данией (7 июля).

Украинская правда

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Темы: Евро-2020футболсоциологияукраинцы
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