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Рудик на ТВ не ответила, имеет ли паспорт США. Пресс-служба уверяет – не имеет

Вторник, 6 июля 2021, 13:09
Рудик на ТВ не ответила, имеет ли паспорт США. Пресс-служба уверяет – не имеет

Председатель партии "Голос" Кира Рудик в эфире украинского телеканала трижды уклонилась от прямого ответа на вопрос о наличии у нее паспорта США, однако в пресс-службе уверяют, что нардеп имеет только украинское гражданство.

Источник: Рудик в эфире "Украина 24", комментарий пресс-служба партии "Голос".

Детали: Ситуация случилась в эфире телеканала 5 июля. В частности, ведущая программы прямо спросила у Рудик, имеет ли она американское гражданство. Однако председатель партии ответила, что родилась в Украине и является украинкой. После этого ведущая еще дважды повторила вопрос, но Кира Рудик ответила так же.

В пресс-службе "Голоса" ответили, что руководительница "Голоса" имеет только украинское гражданство и никогда не имела гражданства других стран, в том числе и США.

Дословно пресс-служба "Голоса": "Вчера в эфире канала "Украина 24" лидер партии "Голос" Кира Рудик сказала, что всегда была и есть украинкой. Она является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства, включая гражданство США, Кира Рудик не имеет и никогда не имела".

Напомним: 

  • Половина членов депутатской фракции "Голос" (десять народных депутатов) выразила недоверие ее руководителю Ярославу Железняку и заявила о намерении создать отдельное объединение в парламенте под названием "Справедливость".
  • Кроме того, несогласные с руководством фракции народные депутаты "Голоса" намерены инициировать исключение из ее состава главы партии Киры Рудик.
  • В "Голосе" в ответ на раскол внутри партии заявили, что создание "депутатской группы" в пределах фракции противоречит закону о регламенте Верховной Рады.

Знать больше: Как у "Голоса" сел голос. История великих смут и маленького рейтинга

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Голосгражданство
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