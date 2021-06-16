В "Голосе" назвали действия 10 нардепов фракции незаконными

В "Голосе" в ответ на раскол внутри партии заявили, что создание "депутатской группы" в пределах фракции противоречит закону о регламенте Верховной Рады, хотя нардепы заявили о создании "объединения".

Источник: пресс-служба "Голоса"

Дословно: "Демократия сложная штука - она ​​основывается исключительно на законах, правилах и процедурах. Иначе - хаос и анархия. Деятельность депутатов регулируется законом, а не желаниями.

Законодательство прямо предусматривает возможность депутата выйти из фракции. Только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы. Но создание групп в пределах депутатской фракции прямо противоречит статьям 58-60 закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины".

Детали: В пресс-служба добавили, что уважают мнение коллег, но оно не может противоречить и нарушать закон.

Политический совет партии в среду рассмотрит заявление части фракции "Голос" в Раде и даст ему оценку.

В политической силе добавили, что призвали всех решать вопросы в соответствии с утвержденными правилами и процедурами, уставом, который все признали, вступая в партию.

Отметим, что половина фракции "Голос" заявила о создании депутатского объединения, а не группы.

Что было раньше: На заседании 16 июня 10 нардепов из фракции "Голос" объявили о создании в Раде отдельного объединения "Справедливость" и выразили недоверие руководителю фракции, в которой они остаются.

В объединение "Справедливость" вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

Кроме того, депутаты выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку и заявили, что инициируют исключение из фракции председателя партии Киры Рудык.

Все нардепы остаются во фракции и не планируют из нее выходить. Пока объединение "Справедливость" не имеет юридического статуса.

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Напомним: