Зеленский рассчитывает на привлечение США к любым переговорам по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке Украины благодаря их присоединению к переговорам в "нормандском формате" или участия в любом другом параллельном формате.

Источник: Зеленский во время брифинга в Вильнюсе, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Я выступал за расширение" нормандского формата ". На самом деле это может быть другой, параллельный формат, чтобы не" ломать "договоренности внутри" нормандского формата ". Но мне кажется, от количества форматов качество не меняется. Если Россия... захочет наконец завершить войну, то она ее завершит, несмотря на количество присоединенных государств и форматов. Но я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогла в завершении этой трагедии в центре Европы в XXI веке ".

Детали: Он отметил, что в "нормандском" процессе происходит "процесс торможения", поэтому "выступает за присоединение к нему мощных геополитических игроков, которые могли бы повлиять на Российскую Федерацию, а следовательно - и в завершение войны в Донбассе".

Напомним: Зеленский предлагает привлечь к переговорам по Донбассу представителей США, Великобритании и Канады.