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Зеленский предлагает включить в "нормандский" формат США, Британию и Канаду

Понедельник, 26 апреля 2021, 12:42
Зеленский предлагает включить в нормандский формат США, Британию и Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает привлечь к переговорам по Донбассу представителей США, Великобритании и Канады.

Источник: Зеленский в интервью Financial Times

Прямая речь: "Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-нибудь другой формат. Скорость имеет значение. Скорость этого процесса имеет значение, потому что мы теряем людей каждый день".

Детали: Зеленский призвал "расширить" нормандскую группу. По его словам, перезагрузить формат могут США, Великобритания и Канада.

Он также добавил, что на переговоры о выводе войск на коротком участке 400-километровой линии соприкосновения между украинскими и поддерживаемыми Россией силами потребовалось два года, и потребуется целая жизнь, чтобы выполнить Минское соглашение.

Предыстория:

  • Комитет Сената США поддержал законопроект о "Безопасном партнерстве с Украиной", который предусматривает увеличение военной поддержки Украины.
  • Государственный департамент Соединенных Штатов заявил о продолжении поддержки Украины в сфере безопасности и обороны, в том числе летальными оборонительными системами.
  • Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, говоря о поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов, сообщил, что обсуждается назначение специального представителя по урегулированию и прекращения войны в Донбассе.

Украинская правда

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Темы: СШАКанадаВеликобританияЗеленский
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