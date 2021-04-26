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Зеленский предлагает включить в "нормандский" формат США, Британию и Канаду

Понедельник, 26 апреля 2021, 12:42

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает привлечь к переговорам по Донбассу представителей США, Великобритании и Канады.

Источник: интервью Financial Times

Прямая речь: "Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-нибудь другой формат. Скорость имеет значение. Скорость этого процесса имеет значение, потому что мы теряем людей каждый день".

Детали: Зеленский призвал "расширить" нормандскую группу. По его словам, перезагрузить формат могут США, Великобритания и Канада.

Он также добавил, что на переговоры о выводе войск на коротком участке 400-километровой линии соприкосновения между украинскими и поддерживаемыми Россией силами потребовалось два года, и потребуется целая жизнь, чтобы выполнить Минское соглашение.

Украинская правда
Темы: СШАКанадаВеликобританияЗеленский


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