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Отстраненный Мамедов просит СБУ показать "тайные письма" к Венедиктовой по нему

Среда, 7 июля 2021, 16:57
Отстраненный Мамедов просит СБУ показать тайные письма к Венедиктовой по нему

Адвокаты заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной отстранения Мамедова от руководства "департаментом войны".

Источник: комментарий адвоката Артура Лагомины, предоставленный УП; собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Лагомины: "Отправлялись ли в течение июня-июля 2021 года СБУ по адресу Офиса Генерального прокурора любые письма относительно Мамедова? Если да, то просим просим предоставить копии этих писем. Это необходимой для защиты прав и законных интересов клиента."

Детали: Представители Мамедова также требуют документального подтверждения и обоснования.

Правозащитники после встречи с генпрокуроркой Ириной Венедиктовой говорили, что она сама ссылалась на наличие "тайных писем от СБУ".

По данным источника УП в правоохранительных органах, Венедиктовой сообщили, что отстранение Мамедова от руководства "департаментом войны" и блокировка ему доступа к гостайне может приостановить наказание представителей России и подконтрольных ей оккупационных администраций за военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях.

Мамедов, в частности, включен в группу прокуроров в уголовном производстве по факту крушения самолета MH17 и возглавляет украинскую группу в составе международной совместной следственной группы. Также он участвует в переговорном процессе по крушению украинского самолета в небе над Ираном.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в СБУ, а также к прессслужбе Ирины Венедиктов относительно "тайных писем" и причин отстранения Мамедова соответственно. Ответы пока не поступили.

Предыстория:

  • Гюндуз Мамедов курировал направление военных преступлений и оккупированных территорий с 2016 года: сначала в прокуратуре АР Крым, а затем уже в руководстве Офиса генпрокурора, куда пришел во времена Руслана Рябошапки.
  • После увольнения его команды остался работать с Венедиктовой, но долгое время находился в конфликте с генпрокуроркой.
  • 29 июня Венедиктова лишила Мамедова руководства Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Новым руководителем стал Максим Якубовский. Он до работы в органах прокуратуры работал в "Украинском выборе" Виктора Медведчука.
  • Через день генпрокурорка Ирина Венедиктова забрала Департамент под свое руководство.
  • Мамедова также лишили доступа к государственной тайне.

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Соня Лукашова, УП

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