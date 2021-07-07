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Жена Есипенко пикетировала под Офисом президента

Среда, 7 июля 2021, 17:12

Жена арестованного оккупантами в Крыму фрилансера "Радио Свобода" Владислава Есипенко Екатерина 7 июля провела одиночный пикет под Офисом президента и заявила, что на нее в ведомстве не реагировали.

Источник: "Крим.Реалии"

Детали: Женщина заявила, что простояла с портретом мужа под зданием Офиса 1,5 часа, но к ней так никто и не вышел.

Есипенко заявила, что продолжит писать в ОПУ, пока не добьется встречи. Она хочет, чтобы президент Владимир Зеленский называл фамилию Есипенко на всех международных площадках.

Что было раньше: 6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд в Симферополе" продлил на полгода срок ареста Есипенко.

Предыстория:

  • 16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала Есипенко, который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство. В ФСБ заявили, что относительно Есипенко возбуждено уголовное дело.
  • Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука.
  • 24 марта стало известно, что сотрудники ФСБ два дня пытали Есипенко током. Таким образом ФСБ заставила Есипенко дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крим24" Олегом Крючковым. В интервью Есипенко говорит, что перевозил в своей машине взрывное устройство, а также отправлял снятые в Крыму видео в редакцию "Крым.Реалии" и в Службу внешней разведки Украины.
  • Также сотрудники ФСБ незаконно отобрали слюну Есипенко для проведения биологической экспертизы.

Темы: КрымполитзаключенныеОфис президента
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