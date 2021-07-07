Жена Есипенко пикетировала под Офисом президента

Жена арестованного оккупантами в Крыму фрилансера "Радио Свобода" Владислава Есипенко Екатерина 7 июля провела одиночный пикет под Офисом президента и заявила, что на нее в ведомстве не реагировали.

Источник: "Крим.Реалии"

Детали: Женщина заявила, что простояла с портретом мужа под зданием Офиса 1,5 часа, но к ней так никто и не вышел.

Есипенко заявила, что продолжит писать в ОПУ, пока не добьется встречи. Она хочет, чтобы президент Владимир Зеленский называл фамилию Есипенко на всех международных площадках.

Что было раньше: 6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд в Симферополе" продлил на полгода срок ареста Есипенко.

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