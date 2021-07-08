Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский ветировал перезапуск ВККС с решающей ролью международных экспертов

Четверг, 8 июля 2021, 17:17

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на поддержанный парламентом законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Источник: карточка законопроекта на сайте Верховной Рады, "Интерфакс", который цитирует главу подкомитета по вопросам ЕСПЧ Романа Бабия

Детали: На сайте Рады указывается, что 8 июля законопроект вернулся в парламент с предложениями президента. Его уже отправили на рассмотрение комитета. Председатель подкомитета по вопросам ЕСПЧ заявил, что измененный вариант рассмотрят уже в пятницу.

Бабий пояснил, что президент применил право вето из-за "частично конкурирующих между собой правок: №453, которая дает международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, и №409, согласно которому для принятия решения о назначении члена ВККС нужно по два голоса украинских и международных экспертов".

В самом предложении Зеленского указанное следующее:

"Закон также содержит положения, которые не согласуются между собой. Абзацем семнадцатым пункта 16 раздела I Закона предусмотрено, что решение первого состава Конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложенные международными организациями.

Вместе с тем согласно абзацу двадцатым указанного пункта Закона решения Конкурсной комиссии принимается, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложенные международными организациями и двое предложенные Советом судей Украины".

Также Зеленский предлагает установить, что "Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов, по меньшей мере шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке".

Читать также: Высшая квалификационная комиссия судей: фильтр судебной власти, который нуждается в замене

Предыстория:

  • 29 июня Рада приняла законопроект №3711-Д, который предусматривает изменения в Закон "О судоустройстве и статусе судьи", согласно которому планируется перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.
  • После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский может ветировать законопроект 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей из-за коллизии.

Темы: Зеленскийсуд
powered by lun.ua
Главное сегодня

На Донбассе погиб украинский военный

Pfizer-BioNTech представит данные исследований третьей дозы вакцины против коронавируса

В Черногории задержали водителей украинского туристического автобуса – МИД

фотоВ Харькове объявили операцию "Сирена": из зала суда сбежал подозреваемый иностранец

Суд по делу Медведчука длился весь день – решение озвучат утром

фотоЗеленский назначил новую главу Ивано-Франковской ОГА

Все новости...
Зеленский
Бывшая пресс-секретарь Зеленского опубликовала отрывок собственной книги
Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Меркель и на чем будет настаивать
Зеленский рассчитывает на привлечение США к любым переговорам по Донбассу
Последние новости
08:49
В Украине установлен новый рекорд прививок против коронавируса
08:37
Коммунистическую партию Германии не допустили к участию в выборах
08:22
COVID в Украине: 655 больных за сутки, едва ли не треть – в Киеве
08:00
Главные новости четверга и ночи: выходки фанатов Англии, суд по делу Медведчука
07:56
На Донбассе погиб украинский военный
07:44
КГБ Беларуси объявило операцию "по зачистке радикалов"
06:54
Изменилась тройка мировых лидеров по суточной смертности от COVID
06:22
Pfizer-BioNTech представит данные исследований третьей дозы вакцины против коронавируса
05:45
На предприятии в Мелитополе произошел взрыв, двое пострадавших
04:51
Обвал дома возле Майами: 64 жертвы и 76 пропавших человек
Все новости...