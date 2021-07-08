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Зеленский ветировал перезапуск ВККС с решающей ролью международных экспертов

Четверг, 8 июля 2021, 17:17
Зеленский ветировал перезапуск ВККС с решающей ролью международных экспертов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на поддержанный парламентом законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Источник: карточка законопроекта на сайте Верховной Рады, "Интерфакс", который цитирует главу подкомитета по вопросам ЕСПЧ Романа Бабия

Детали: На сайте Рады указывается, что 8 июля законопроект вернулся в парламент с предложениями президента. Его уже отправили на рассмотрение комитета. Председатель подкомитета по вопросам ЕСПЧ заявил, что измененный вариант рассмотрят уже в пятницу.

Бабий пояснил, что президент применил право вето из-за "частично конкурирующих между собой правок: №453, которая дает международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, и №409, согласно которому для принятия решения о назначении члена ВККС нужно по два голоса украинских и международных экспертов".

В самом предложении Зеленского указанное следующее:

"Закон также содержит положения, которые не согласуются между собой. Абзацем семнадцатым пункта 16 раздела I Закона предусмотрено, что решение первого состава Конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложенные международными организациями.

Вместе с тем согласно абзацу двадцатым указанного пункта Закона решения Конкурсной комиссии принимается, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложенные международными организациями и двое предложенные Советом судей Украины".

Также Зеленский предлагает установить, что "Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов, по меньшей мере шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке".

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Предыстория:

  • 29 июня Рада приняла законопроект №3711-Д, который предусматривает изменения в Закон "О судоустройстве и статусе судьи", согласно которому планируется перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.
  • После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский может ветировать законопроект 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей из-за коллизии.

Темы: Зеленскийсуд
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