Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд по делу Медведчука длился весь день – решение озвучат утром

Четверг, 8 июля 2021, 22:38

Печерский районный суд Киева сообщит свое решение о продлении домашнего ареста подозреваемому в государственной измене главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку 9 июля утром.

Источник: трансляция заседания

Детали: Заседание длилось с 9 утра с перерывами. После 22 часов судья объявил, что уходит в совещательную комнату, а решение объявит 9 июля в 8:30.

Прямая речь Вовка: "Суд идет в совещательную комнату. Оглашение решения будет около 8 утра, в 8.30".

Больше деталей: Во время заседания сторона защиты подавала несколько ходатайств, в том числе об отводе одного из прокуроров и следственного судьи Сергея Вовка. Адвокаты также просили перерыв на три часа, чтобы их клиент пообедал.

Адвокаты говорят, что за месяц прокуроры до сих пор не предоставили перечень лиц, с которыми Медведчуку нельзя общаться.

Сторона обвинения просила продлить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца, то есть до 9 сентября. Защита же просила отменить любую меру пресечения.

Медведчук считает дело против него преследованием оппозиции.

Предыстория:

  • Печерский районный суд Киева продлил до 6 месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в государственной измене кума Путина председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его соратника нардепа Тараса Козака.
  • 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
  • В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.

Украинская правда
Темы: Медведчуксудгосизмена
powered by lun.ua
Главное сегодня

Часть Киева осталась без света из-за аварии

Президент Литвы соберет Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с Беларусью

Штрафа в 325 миллионов "Новой поште" не будет – глава Госпродпотребслужбы

фото, видеоНардеп Юрченко совершил ДТП и напал на водителя в центре Львова

видеоМедведчуку продлили домашний арест, защита обжалует

В Украине установлен новый рекорд прививок против коронавируса

Все новости...
Медведчук
Яхту Медведчука спрятали от санкций – СМИ
Суд продлил срок расследования по госизмене Медведчука
Укртранснафта сможет транспортировать дизтопливо "трубой Медведчука"
Последние новости
14:02
"Винницаоблэнерго" заявила, что ее электричество никто не крал. СБУ опровергает
13:57
инфографикаБолее 70 кибератак заблокировали на органы власти в июне
13:55
В Беларуси проводят обыски у журналистов: некоторые не выходят на связь
13:46
фотоКомпании из санкционного списка СНБО загрязняли окружающую среду и попались
13:38
фотоТрех украинок оштрафовали в Черногории за откровенную фотосессию на автодороге
13:38
В "Укрзализныце" показали, как выглядит первая инклюзивная электричка в Украине
13:37
По эпизоду о "Кузне на Рыбальском" арестовали третьего подозреваемого
13:19
фотоВ Альпах сошел с рельсов и упал в реку вагон поезда со школьниками, есть пострадавшие
13:00
Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам – Минфин
12:55
инфографикаОтношение россиян к Навальному после заключения ухудшилось – социология
Все новости...