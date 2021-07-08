Суд по делу Медведчука длился весь день – решение озвучат утром

Печерский районный суд Киева сообщит свое решение о продлении домашнего ареста подозреваемому в государственной измене главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку 9 июля утром.

Источник: трансляция заседания

Детали: Заседание длилось с 9 утра с перерывами. После 22 часов судья объявил, что уходит в совещательную комнату, а решение объявит 9 июля в 8:30.

Прямая речь Вовка: "Суд идет в совещательную комнату. Оглашение решения будет около 8 утра, в 8.30".

Больше деталей: Во время заседания сторона защиты подавала несколько ходатайств, в том числе об отводе одного из прокуроров и следственного судьи Сергея Вовка. Адвокаты также просили перерыв на три часа, чтобы их клиент пообедал.

Адвокаты говорят, что за месяц прокуроры до сих пор не предоставили перечень лиц, с которыми Медведчуку нельзя общаться.

Сторона обвинения просила продлить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца, то есть до 9 сентября. Защита же просила отменить любую меру пресечения.

Медведчук считает дело против него преследованием оппозиции.

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