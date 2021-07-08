Суд по делу Медведчука длился весь день – решение озвучат утром
Печерский районный суд Киева сообщит свое решение о продлении домашнего ареста подозреваемому в государственной измене главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку 9 июля утром.
Источник: трансляция заседания
Детали: Заседание длилось с 9 утра с перерывами. После 22 часов судья объявил, что уходит в совещательную комнату, а решение объявит 9 июля в 8:30.
Прямая речь Вовка: "Суд идет в совещательную комнату. Оглашение решения будет около 8 утра, в 8.30".
Больше деталей: Во время заседания сторона защиты подавала несколько ходатайств, в том числе об отводе одного из прокуроров и следственного судьи Сергея Вовка. Адвокаты также просили перерыв на три часа, чтобы их клиент пообедал.
Адвокаты говорят, что за месяц прокуроры до сих пор не предоставили перечень лиц, с которыми Медведчуку нельзя общаться.
Сторона обвинения просила продлить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца, то есть до 9 сентября. Защита же просила отменить любую меру пресечения.
Медведчук считает дело против него преследованием оппозиции.
Предыстория:
- Печерский районный суд Киева продлил до 6 месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в государственной измене кума Путина председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его соратника нардепа Тараса Козака.
- 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
- В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
- 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.