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В Украине установлен новый рекорд прививок против коронавируса

Пятница, 9 июля 2021, 08:49
УП

8 июля в Украине против COVID-19 вакцинировали 109 160 человек – это наибольшее суточное количество прививок за 4,5 месяца вакцинальной кампании.

Источник: МОЗ

Дословно: "В Украине новый рекорд прививок за сутки! 109 160 человек вакцинировано против COVID-19 8 июля 2021 года. Одну дозу получили 44 816 человек полностью иммунизированы – 64 344 человек ".

Детали: Предыдущий рекорд был установлен накануне: 104 680 прививок.

В этот четверг работали 724 мобильные бригады, 1 525 прививочных пунктов; 35 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 223 408 человек, из них первую дозу вакцины получили 2 223 406 человек обе дозы – 1 082 602 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 3 306 008 прививок.

 

По состоянию на 8 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 299 человек.

Предыстория:

  • Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
  • В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
  • В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациякоронавирусэпидемияCovid-2019здоровье
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