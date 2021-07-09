В Ялте повторно подтопило дома – оккупанты

В ялтинских реках оккупированного Россией Крыма снова поднялся уровень воды, некоторые дома повторно подтопило.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на оккупационное "МЧС Крыма"

Дословно: Люди сообщают о повторных подтоплениях. На одной из улиц подтопило дома даже несмотря на установленные оккупантами дамбы.

Оккупанты также сообщают о заиленные и засыпаны грунтом подвалы многоквартирных домов на 5 улицах.

Также так называемое "МЧС Крыма" сообщает, что во время июньских ливней в Ялте и в восточном Крыму подтоплено 426 придомовых территорий, из них - 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего эвакуировано почти 1800 человек.

На 8 июля в Крыму и Севастополе было объявлено штормовое предупреждение.

Напомним: