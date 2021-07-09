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В Ялте повторно подтопило дома – оккупанты

Пятница, 9 июля 2021, 15:02
В Ялте повторно подтопило дома – оккупанты
фото с прошлого подтопления

В ялтинских реках оккупированного Россией Крыма снова поднялся уровень воды, некоторые дома повторно подтопило.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на оккупационное "МЧС Крыма"

Дословно: Люди сообщают о повторных подтоплениях. На одной из улиц подтопило дома даже несмотря на установленные оккупантами дамбы.

Оккупанты также сообщают о заиленные и засыпаны грунтом подвалы многоквартирных домов на 5 улицах.

Также так называемое "МЧС Крыма" сообщает, что во время июньских ливней в Ялте и в восточном Крыму подтоплено 426 придомовых территорий, из них - 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего эвакуировано почти 1800 человек.

На 8 июля в Крыму и Севастополе было объявлено штормовое предупреждение.

Напомним:

  • Вследствие потопа в Ялте, который произошел 18 июня, по меньшей мере 49 человек пострадали, один человек погиб.
  • 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков.
  • 4 июля возобновились сильные дожди, синоптики предупреждают о возможном крупном граде. В окрестностях Ялты подтоплены частные дома.
  • По данным росСМИ, один человек погиб в тот день.

Темы: КрымпогодаоккупацияРосcия
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