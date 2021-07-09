Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Ялте повторно подтопило дома – оккупанты

Пятница, 9 июля 2021, 15:02
фото с прошлого подтопления

В ялтинских реках оккупированного Россией Крыма снова поднялся уровень воды, некоторые дома повторно подтопило.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на оккупационное "МЧС Крыма"

Дословно: Люди сообщают о повторных подтоплениях. На одной из улиц подтопило дома даже несмотря на установленные оккупантами дамбы.

Оккупанты также сообщают о заиленные и засыпаны грунтом подвалы многоквартирных домов на 5 улицах.

Также так называемое "МЧС Крыма" сообщает, что во время июньских ливней в Ялте и в восточном Крыму подтоплено 426 придомовых территорий, из них - 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего эвакуировано почти 1800 человек.

На 8 июля в Крыму и Севастополе было объявлено штормовое предупреждение.

Напомним:

  • Вследствие потопа в Ялте, который произошел 18 июня, по меньшей мере 49 человек пострадали, один человек погиб.
  • 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков.
  • 4 июля возобновились сильные дожди, синоптики предупреждают о возможном крупном граде. В окрестностях Ялты подтоплены частные дома.
  • По данным росСМИ, один человек погиб в тот день.

Темы: КрымпогодаоккупацияРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Сайт ВМС Украины "лег" из-за хакерской атаки с РФ, портал Минобороны выстоял

Новости 9 июля: домашний арест Медведчука, новый пресс-секретарь Зеленского

Трассу "Киев-Харьков-Довжанский" перекрыли из-за аварии бензовоза

Семенченко объявили новую подозрение: инкриминируют хранение оружия

СМИ: новым владельцем Glusco стала азербайджанская SOCAR, подписали соглашение

Президент перетасовал свой Офис

Все новости...
Крым
Оккупанты провели в Крыму танковые учения
В Украине будут судить заместителя командующего Черноморского флота ВС РФ
США призывают РФ освободить украинского журналиста Есипенко
Последние новости
03:37
У Безоса намекнули, что полет Брэнсона не будет считаться "космическим"
02:25
Количество погибших в обвале у Майами достигло 79
01:29
Мальта первой в ЕС запретит въезд всем не привитым от COVID-19 путешественникам
00:25
Более полусотни человек погибли в пожаре на заводе в Бангладеш
23:27
Израиль ввел обязательную самоизоляцию для путешественников
22:50
При СНБО создали группу по защите информационного пространства
22:00
Сайт ВМС Украины "лег" из-за хакерской атаки с РФ, портал Минобороны выстоял
21:27
Новости 9 июля: домашний арест Медведчука, новый пресс-секретарь Зеленского
21:08
Руководство "Слуги народа" призывает экс-коллегу по фракции Юрченко сложить мандат
21:06
Новости экономики: евробонды "Укрзализныци", МВФ, штраф "Новой почты"
Все новости...