"Талибан" пытается захватить три ключевых города Афганистана

Боевики "Талибана" пытаются захватить три ключевых города на юге и западе Афганистана, продолжаются бои.

Источник: ВВС

Детали: Среди этих городов – Кандагар, который считается вторым по величине афганским городом.

Силы "Талибана", по многочисленным сообщениям, вошли в пригороды трех крупных городов Герат, Лашкаргах и Кандагар.

Талибы уже быстро продвинулись в разных регионах Афганистана после объявления вывода всех иностранных войск, и прежде всего американской армии, до сентября.

Однако судьба именно этих трех городов может быть критической для всей страны, учитывая возможную гуманитарного кризиса и способность правительственных войск удерживать свои позиции здесь.

Исламисты уже захватили, как считается, около половины территории Афганистана, включая прибыльные пограничные районы у Ирана и Пакистана.

Один из депутатов в Кандагаре Гюль Ахмад Камин рассказал, что сейчас есть серьезный риск захвата города талибами.

Кандагар уже покинули десятки тысяч людей, и гуманитарная ситуация здесь очень угрожающая.

По словам Камина, положение ухудшается с каждым часом – на улицах пригорода идут самые тяжелые за последние 20 лет бои.

Афганский политик добавил, что талибы рассматривают Кандагар как свой главный центр и планируют вновь сделать его своей столицей – по крайней мере, временно.

Если город падет, то несколько соседних провинций так же перейдут под контроль Талибана, предупредил Камин.

По его оценкам, талибы подходят в Кандагар с нескольких сторон. А из-за плотности гражданской застройки правительственные войска не смогут использовать тяжелую артиллерию, когда боевики будут действовать уже в самом городе.

Что предшествовало: Между боевиками "Талибана" и правительственными войсками Афганистана продолжаются бои в пригороде города Герат, центра одноименной провинции.

Напомним: