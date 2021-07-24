США и ЕС призвали "Талибан" прекратить военное наступление в Афганистане

Соединенные Штаты и Евросуюз в общем коммюнике призвали стороны уменьшить насилие и защитить гражданское население Афганистана.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Народ Афганистана слишком долго страдал от конфликтов. Мы глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, военным наступлением "Талибана" и количеством сообщений о серьезных нарушениях прав человека и других нарушених в общинах, наиболее пострадавших от вооруженного конфликта по всей стране".

"Мы призываем "Талибан" прекратить военное наступление, а Исламскую Республику и "Талибан" присоединиться к мирному процессу".

Детали: В заявлении также призвали "Талибан" уменьшить насилие, выполнять свои обязательства защищать инфраструктуру Афганистана, защищать гражданских лиц и сотрудничать в области гуманитарной помощи.

Кроме того, "Талибан" призвали разрешить и облегчить, без предварительных условий и в соответствии с международным гуманитарным правом, доступ для доставки гуманитарной помощи в районы, которые находятся под его контролем.

Предыстория:

Дата 1 мая была согласована в прошлом году талибами и официальными лицами США: 29 февраля Штаты подписали с "Талибаном" в Катаре мирное соглашение, целью которого было полностью вывести американские войска из страны. В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сокращают свои силы с 13 000 до 8 600 человек. Остальные войска выходят из страны за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.

13 апреля 2021 года президент США Джо Байден решил продолжить вывод войск из Афганистана до 11 сентября 2021 года. Это 20-я годовщина терактов 9/11 в Америке, которые привели к военному вмешательству США в Афганистан. 29-30 апреля США и НАТО официально начали вывод своих войск из Афганистана.

"Талибан" часто заявлял, что американское военное присутствие после 1 мая будет представлять собой нарушение Дохинского соглашения.

Напомним: Министерство внутренних дел Афганистана обвинило экстремистская группировка "Талибан" в убийстве по меньшей мере 100 гражданских "без всякой причины" в южной провинции Кандагар вблизи границы с Пакистаном.