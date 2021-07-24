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США и ЕС призвали "Талибан" прекратить военное наступление в Афганистане

Суббота, 24 июля 2021, 04:46

Соединенные Штаты и Евросуюз в общем коммюнике призвали стороны уменьшить насилие и защитить гражданское население Афганистана.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Народ Афганистана слишком долго страдал от конфликтов. Мы глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, военным наступлением "Талибана" и количеством сообщений о серьезных нарушениях прав человека и других нарушених в общинах, наиболее пострадавших от вооруженного конфликта по всей стране".

"Мы призываем "Талибан" прекратить военное наступление, а Исламскую Республику и "Талибан" присоединиться к мирному процессу".

Детали: В заявлении также призвали "Талибан" уменьшить насилие, выполнять свои обязательства защищать инфраструктуру Афганистана, защищать гражданских лиц и сотрудничать в области гуманитарной помощи.

Кроме того, "Талибан" призвали разрешить и облегчить, без предварительных условий и в соответствии с международным гуманитарным правом, доступ для доставки гуманитарной помощи в районы, которые находятся под его контролем.

Предыстория:

  • Дата 1 мая была согласована в прошлом году талибами и официальными лицами США: 29 февраля Штаты подписали с "Талибаном" в Катаре мирное соглашение, целью которого было полностью вывести американские войска из страны. В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сокращают свои силы с 13 000 до 8 600 человек. Остальные войска выходят из страны за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.
  • 13 апреля 2021 года президент США Джо Байден решил продолжить вывод войск из Афганистана до 11 сентября 2021 года. Это 20-я годовщина терактов 9/11 в Америке, которые привели к военному вмешательству США в Афганистан. 29-30 апреля США и НАТО официально начали вывод своих войск из Афганистана.
  • "Талибан" часто заявлял, что американское военное присутствие после 1 мая будет представлять собой нарушение Дохинского соглашения.

Напомним: Министерство внутренних дел Афганистана обвинило экстремистская группировка "Талибан" в убийстве по меньшей мере 100 гражданских "без всякой причины" в южной провинции Кандагар вблизи границы с Пакистаном.

Украинская правда
Темы: АфганистанСШАЕС
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