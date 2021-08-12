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Данилов готовит заседание СНБО по вопросам облесения Украины

Четверг, 12 августа 2021, 17:40
Данилов готовит заседание СНБО по вопросам облесения Украины
фото с заседания рабочей группы

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову подготовить заседание по вопросу о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Источник: пресс-служба СНБО

Детали: Отмечается, что 12 августа межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством Данилова рассмотрела вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Они обсудили, в частности, состояние выполнения задач, определенных указом президента от 23 марта, которым введено в действие решение СНБО "О вызовах и угрозах национальной безопасности в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации", и указом президента от 7 июня "О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов".

Справка: Традиционно СНБО заседает каждую пятницу.

Напомним: В июне Зеленский анонсировал проект "Зеленая страна" с высадкой 1 миллиарда деревьев за 3 года и увеличением площади лесов на 1 миллион гектаров за 10 лет, новые правила продажи древесины, аудит недр и водных ресурсов, а также ревитализацию Чернобыльской зоны.

Украинская правда

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Темы: СНБОДаниловЗеленский
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