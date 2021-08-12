Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Данилов готовит заседание СНБО по вопросам облесения Украины

Четверг, 12 августа 2021, 17:40
фото с заседания рабочей группы

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову подготовить заседание по вопросу о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Источник: пресс-служба СНБО

Детали: Отмечается, что 12 августа межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством Данилова рассмотрела вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Они обсудили, в частности, состояние выполнения задач, определенных указом президента от 23 марта, которым введено в действие решение СНБО "О вызовах и угрозах национальной безопасности в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации", и указом президента от 7 июня "О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов".

Справка: Традиционно СНБО заседает каждую пятницу.

Напомним: В июне Зеленский анонсировал проект "Зеленая страна" с высадкой 1 миллиарда деревьев за 3 года и увеличением площади лесов на 1 миллион гектаров за 10 лет, новые правила продажи древесины, аудит недр и водных ресурсов, а также ревитализацию Чернобыльской зоны.

Украинская правда
Темы: СНБОДаниловЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗаместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом

видеоТалибы заявили о захвате второго и третьего по населению городов Афганистана

фото, видеоУкраинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио

Новости 12 августа: российская сеть супермаркетов, наводнения в Турции

фото, видеоВ Крыму затопило трассу, которая ведет к "крымскому мосту"

фотоПоставляли минудобрения из России: компанию уличили в неуплате миллиардных налогов

Все новости...
СНБО
Данилов о словах Разумкова: Хотел бы послушать, кто в СНБО является олигархом
Зеленский и СНБО зовут "на ковер" руководителя Госэкоинспекции
СНБО готов вводить временные администрации в облэнерго 8 монополистов в случае угрозы
Последние новости
00:17
Президент Польши подтвердил участие в "Крымской платформе"
23:58
видеоЗаместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом
23:32
США планируют одобрить третью прививку от COVID-19 для отдельных категорий граждан
23:10
ВОЗ создаст новую группу для изучения происхождения COVID
22:47
МИД призывает украинцев немедленно ехать из Афганистана
22:23
видеоТалибы заявили о захвате второго и третьего по населению городов Афганистана
22:08
Новости экономики: сеть российских супермаркетов, "большое строительство" в Укрзализныце
21:49
фото, видеоУкраинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио
21:30
Зеленский в США может встретиться с Илоном Маском и главой Apple Куком - СМИ
21:12
Новости 12 августа: российская сеть супермаркетов, наводнения в Турции
Все новости...